El concierto más internacional de Badajoz: "¡De Ricky Martin nos gusta todo!"

Suenan los primeros acordes y un público enfervorizado, mayoritariamente femenino, empieza a gritar. El gran escenario montado en el interior del recinto de la Alcazaba, el de mayor dimensión a lo largo de su historia de conciertos, se ilumina con la enorme pantalla en la que se proyectan imágenes del artista, el más internacional de los que han pasado por el recinto pacense. Es la señal de que el espectáculo está a punto de comenzar. Primero los músicos (9), después los bailarines (7) y, por fin, el gran Ricky Martin, vestido con un amplio traje de chaqueta negro de dos piezas (debajo, camisa abierta y camiseta de cuello redondo también negras), micrófono en mano, dispuesto a mover sus caderas, como lo ha hecho en sus 40 años de carrera. Y comienza. Miles de voces corean Pégate un poco más y Un pasito p’alante María, las canciones con las que abrió el espectáculo.

Por primera vez, el cantante puertorriqueño hace parada en Badajoz y lo hace inaugurando el Alcazaba Festival, dentro de su gira ‘Ricky Martin Live 2024’, que lo está llevando por una docena de capitales de España, entre ellas Badajoz, con más de 6.000 entradas vendidas.

La pandilla de Almendralejo. / JOTA GRANADO

Josefina tiene una bebé de 3 meses y la ha dejado en casa «bien preparada de leche» porque iba a pasar muchas horas fuera. Ver a Ricky Martin bien merecía la prueba de independencia. Se ha acercado a Badajoz con seis amigas: Fita, Lourdes, Ara, Lucía y su madre Lucía y otra madre, Elvira. Era su segundo concierto de Ricky Martin, después del que ofreció en su localidad en 2007. «Lo vimos allí y nos lo pasamos tan bien que dijimos: a Badajoz hay que ir». Desde entonces no lo habían vuelto a escuchar en directo. Pero lo han seguido todos estos años. «Nosotras somos fans de pósters, de nuestra época del cole y del instituto y nos sabemos todas las canciones». Este año han cumplido 40 «y hemos dicho: pues nos vamos a celebrarlos con Ricky Martin». A Badajoz se han presentado con las mismas camisetas, diseñadas por Lucía para la ocasión, con la frase ‘Vive la vida loca’, una de las canciones que más definen a su cantante. ¿Qué tiene él que no tengan otros? Lo tienen claro: «El ritmo, es que escuchas una canción y ya estás bailando, te alegra el día. «Y si lo miras a él, también te alegras». Risas.

Los fans haciendo cola. / JOTA GRANADO

Tres horas antes de comenzar el concierto, la cola del público recorría toda la plaza de San José y bajaba entera la calle San Atón. El club de fans la organizó rotulando números en las manos para que nadie se colase. En la fila de las entradas de 66 euros (las más ‘baratas’), las primeras eran Laura Herrero y María Soledad Núñez, sobrina y tía. Llegaron de Olivenza y también llevaban camisetas personalizadas. Estaban esperando desde las 15.30 horas. ¿A vosotras qué os gusta de Ricky Martin? «Todo: su voz, su carisma, su cara, su cuerpo, su todo». «Es nuestro ídolo desde que empezó con ‘Un pasito palante María’, teníamos 13 años». Era su primer concierto. «No hemos tenido más oportunidad». Compraron las entradas hace dos meses. Fue un regalo de la tía a la sobrina.

Las dos amigas de Olivenza. / JOTA GRANADO

Más atrás estaban Esperanza y Lavinia, de Badajoz. «Nos encanta Ricky, somos fans de siempre, desde que existe ese señor». Aunque no habían nacido. Una y otra, respectivamente, estuvieron en los conciertos que ofreció en Mérida en 2016 y el anterior de Almendralejo. «Somos de póster en la habitación, con besito de buenas noches?». Llevan desde 2007 intentando ir juntas a un concierto. Lo han conseguido. Cuando se enteraron de que cantaba en Badajoz «yo no me lo creí, me lo dijo mi marido, ni me lo pensé, compré las entradas antes de preguntarle a Espe, no podía decir que no». ¿Qué tiene que tanto os gusta?. «Tú lo ves bonito por fuera, pues igual de bonito es por dentro».

Las amigas de Badajoz. / JOTA GRANADO

Del club de fans RM Élite, Elisabeth Solís era la primera en la cola de las entradas caras (99 euros). Desde las 5.20 de la madrugada, procedente de Sevilla. ¿Qué tiene Ricky Martin? «Todo, lo llevo siguiendo desde que era chiquitita, desde que empezó en solitario, tenía yo 15 años y ahora, 44». Llegó a darle un abrazo en 1995 en Sevilla, en los 40 Principales. «Ya me he olvidado de ese abrazo y quiero otro». Anoche estaba dispuesta a conseguirlo. Había perdido la cuenta de los conciertos del portorriqueño a los que ha ido. ¿Y cómo ha evolucionado Ricky Martin? «Yo creo que como el buen vino, eso que están diciendo que está gordo es mentira, vengo repitiendo en Sevilla el día 3, también la primera, la número uno en la fila, porque quiero estar delante, para verlo bien».