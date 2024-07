Juan de la Cruz Megías: «¿Por qué no va a ser posible hacer buenas fotos en bodas? Lo convertí en un reto»

Él quería ser fotógrafo de viajes o hacer fotografía de cine, pero terminó capturando los momentos previos y posteriores a centenares de 'sí, quiero' de su comunidad. El fotógrafo Juan de la Cruz Megías (Cabezo de Torres, Murcia, 1959) comenzó a disparar una cámara con once años cuando su padre le regaló una Voigtländer por Navidad, aunque fue con 19 cuando supo que tenía que hacer de la fotografía de BBC -bodas, bautizos y comuniones- su oficio.

Reconoce que en esa decisión hubo resignación, pero también un punto de ambición. Lo convirtió en un reto. «Voy a hacer las mejores fotografías de boda del mundo», pensó. Así lo confiesa más de cuatro décadas después, cuando atiende a este diario para promocionar que su exposición 'Bodas, 1979-1999' se puede visitar en Villafranca de los Barros.

«Estoy muy contento. Primero expuse en el edificio Siglo XXI de Badajoz. Después Mérida y Zafra. Ahora en Villafranca de los Barros. Esta exposición está teniendo una itinerancia en Extremadura que no ha vivido en mi propioa comunidad», confiesa. Esta muestra es internacional: ha recorrido casi una decena de países y también ha sido galardonada con importantes premios del sector. Hasta el próximo 11 de septiembre la muestra se podrá ver en la sala 1 de la Casa de la Cultura de la localidad.

Fotografía de 'Bodas, 1979-1999'. / Juan de la Cruz

Lo tradicional y una nueva mirada

Innovar en un sector como el nupcial no es sencillo. Este profesional supo lo que tenía que hacer desde el principio para conseguirlo. «Primero le hacía a los novios las fotos que me pedían. Por ejemplo, eran típicas las fotos en los jardines de Murcia. Cuando terminábamos, les pedía permiso para hacer las que yo quería hacer. Así tranquilizaba mis inquietudes. Eso, al final, fue lo que me hizo famoso», dice, definiendo su trabajo como 'fotografía con intención'. Tras sus comienzos en Murcia, el fotógrafo acabó haciendo muchos kilómetros para retratar a parejas de otras zonas que querían contar con sus servicios.

Fotografía de 'Bodas, 1979-1999'. / Juan de la Cruz

«La gente me pregunta '¿tenías guardadas las fotos para hacer esta exposición?'. La respuesta es no, estas fotos estaban en los álbumes que yo entregaba a los novios». Las que se ven en la muestra son copias de las originales que se hicieron en el año 1999. «Las fotos en papel son como terciopelo para los ojos».

Fotografía de 'Bodas, 1979-1999'. / Juan de la Cruz

'Bodas, 1979-1999' recoge lo que fue España durante dos décadas, es un absoluto retrato de la sociedad. De la Cruz asegura que verla es como cruzar «un túnel del tiempo». «Es totalmente arqueología visual», resume. «A algunos no les gusta recordar de dónde venimos, ver nuestro pasado reciente. Yo creo que es sanador».

Ahora celebra el valor que está tomando la fotografía nupcial. «Ya sea sin intención o con intención, como la mía, hay que ensalzar el trabajo de los fotógrafos de boda porque estas imágenes tienen un valor antropológico incalculable».