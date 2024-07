«Se ha puesto en marcha la cuenta atrás para encontrar a Francisca Cadenas. No debemos apagar la esperanza»

¿Por qué no actúa la Uco en el caso de Francisca Cadenas?. Esta es una de las grandes preguntas que la familia desaparecida se hace casi a diario y que el comunicador y periodista José Antonio García Masero (Oliva de la Frontera, 1997) intenta contestar en su documental.

'¿Dónde estás, Francis?' es el trabajo en el que este joven extremeño ha estado inmerso en las últimas semanas, una pieza que se ha estrenado ya en su canal de Youtube, 'El Bisabuelo'. «A mí me gusta contar historias, especialmente de extremeños. En mi canal hay vídeos de distintas temáticas pero este documental es sin duda el vídeo más visto». Desde su estreno en la noche del miércoles, la pieza lleva más de 10.000 visualizaciones. Las 6.000 primeras se produjeron en las 12 horas siguientes al estreno.

En este trabajo de 35 minutos de duración dan la cara doce testimonios. Algunos de ellos hablan a un medio de comunicación por primera vez. Vecinos de la desaparecida, familiares cercanos e incluso la antigua abogada de la familia aportan su punto de vista sobre el caso. También un criminólogo, Enrique Díez de Baldeón. «Para mí, contar con esta persona en el documental es lo más interesante porque pone sobre la mesa muchas preguntas que a día de hoy siguen sin respuesta. Con este documental no buscaba el morbo ni tampoco resolver el caso, yo quería exponer lo que se conoce a día de hoy... porque es duro que la familia sepa ahora casi lo mismo que sabía durante las primeras semanas».

García Masero desplazó su equipo técnico hasta Hornachos para grabar el documental. / CEDIDA

Un golpe de suerte

García Masero estudió Comunicación Audiovisual y luego hizo un máster en Periodismo. Ha trabajado en varios medios de comunicación y ahora desarrolla su actividad laboral en la región. Esto fue lo que le facilitó la tarea de visitar, explorar y desarrollar su documental en Hornachos. «Cuando me lancé a trabajar en este documental quedaba un mes para que se cumplieran los siete años de la desaparición de Francisca. Yo había seguido el caso por los medios de comunicación y tenía ganas de hacerlo», dice el director.

En su camino, el director se ha encontrado con un pueblo que no olvida a su vecina y una familia que sigue buscando respuestas tantos años después de aquel 9 de mayo.

El pueblo se concentra en el aniversario de la desaparición de Francis. / CEDIDA

Precisamente los tiempos de la investigación han sido una de las obsesiones de García Masero a la hora de plantear el documental. «Es que es injusto lo que está viviendo esta familia, han pasado ya siete años. Solo piden más medios. ¿Por qué no se hacen las cosas como se deberían hacer?», fue una de las premisas marcadas en el desarrollo del trabajo.

Así, ha conseguido responder a la cuestión de por qué no actúa la Uco, algo que sí ocurrió en el caso de Manuela Chavero. «Con Manuela debieron ver indicios de que se podía resolver con ayuda esta unidad. Un usuario en redes sociales se preguntaba si finalmente que encuentren a Francisca dependerá de un golpe de suerte... hay que tenerla, sí, pero también habrá que apretar las clavijas y esperar a que la persona que está detrás de todo esto cometa un fallo».

El director del documental también quedó muy conmocionado al saber que, como norma general, una persona desaparecida pasa a ser considerada fallecida al pasar diez años. «La sensación es que para la familia se ha puesto en marcha la cuenta atrás». Sin embargo, y tras estar inmerso durante varias semanas en el caso, asegura creer que «los investigadores tienen algo, tienen a la persona. Quizá no tengan pruebas o estén a la espera de que se cometa un fallo. Es muy raro que la Uco no intervenga si no. Podría parecer que la investigación está en punto muerto pero una vez que ves el documental, la sensación es de que algo tiene que haber si los investigadores piden paciencia y aseguran que se va a resolver. No debemos apagar la esperanza».