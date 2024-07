Badajoz tiene una treintena de pisos donde se ejerce la explotación sexual

«La verdadera trata se ejerce en los pisos». La frase la pronuncia el inspector jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Badajoz, Tomás Aguado. «Y estas viviendas de alquiler no solo están en Badajoz, Mérida, Zafra o Almendralejo, sino en los pueblos más pequeños, donde menos te lo esperas. Y todos sabemos quiénes son, porque aquí nos conocemos todos. La gente ve el trasiego de entrar y salir y mira hacia otro lado», apunta su compañero Francisco Garrote, subinspector de la misma brigada, para poner el foco en cómo se normaliza esta realidad.

Ambos, que prefieren no aparecer en fotografías para no entorpecer su labor, forman parte del equipo que desde la Policía Nacional persigue en la provincia pacense el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Porque para poder intervenir judicialmente es necesario que se prueben indicios de un sistema de coerción y esclavitud. No obstante, tal y como reclaman las diversas asociaciones que trabajan con mujeres víctimas, más allá de la trata, la explotación sexual existe desde el momento en que una situación de vulnerabilidad conduce a la prostitución como única alternativa.

«La frase más repugnante es: esta chica está ahí porque quiere», dice Aguado. Su trabajo se centra ahora fundamentalmente en esos pisos de alquiler a donde se ha trasladado el negocio. Los clubs de carretera han pasado a un segundo plano. Antes de la pandemia ya se daba este fenómeno, pero con la irrupción del covid se ha potenciado mucho más. «En los pisos los beneficios son mayores que en los clubs, son menos gastos, pero sobre todo se fomenta mucho más el anonimato. Y los controles policiales son más complicados porque se trata de domicilios particulares».

En estas viviendas las mujeres prostituidas viven las mismas condiciones de esclavitud que en los locales de carretera. Por ello, es ahora en los pisos donde se realizan gran parte de las inspecciones, «que son periódicas, casi semanales». También se siguen realizando en clubs, estaciones de tren, de autobuses... Actualmente la brigada tienen varias investigaciones abiertas en la provincia de Badajoz de posibles casos de trata.

¿Cómo se llega?

Tanto Aguado como Garrote subrayan el papel fundamental que tienen las ONG a la hora de llegar a las víctimas por su experiencia en el apoyo psicosocial. «Son ellas las que las convencen para que vengan a contarlo y las que nos ayudan en ese paso fundamental. Estas chicas proceden de países en donde no se fían de la policía, por lo que nos miran con recelo. De hecho, aquí siempre estamos vestidos de paisano para evitar que el uniforme sea una barrera para ellas», explica Aguado.

Esas ONG son, principalmente, Apramp (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida), MZC (Mujeres en Zona de Conflicto) y Victoria Kent. Desde esta última entidad, su coordinadora en Badajoz, Marta Franco, explica cómo se desarrolla su labor: «Ellas se publicitan a través de páginas web, donde dejan su teléfono. Nosotras las llamamos y lo primero que hacemos es ofrecerles material preventivo. A partir de ahí vamos poco a poco acercándonos».

En lo que va de año han ofrecido ya ayuda y asistencia a unas 60 mujeres. Saben que para acudir a la policía necesitan tener indicios de que se está produciendo un delito de trata. «Al principio siempre te dicen que están ahí porque quieren...», lamenta Franco.

Los datos

Si bien desde la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Badajoz no pueden ofrecer datos aproximados de cuántos pisos de alquiler hay en la ciudad y alrededores en los que se ejerce la explotación sexual, desde la asociación Victoria Kent sí hablan de una treintena; y coinciden en cómo la pandemia ha incrementado aún más el movimiento hacia las viviendas en todos los municipios (ponen ejemplos como Montijo, con unos 15.600 habitantes; o La Roca de la Sierra, que no llega a 1.500 vecinos).

Asimismo, explican: «Vamos identificando espacios nuevos, pero es cierto que unos cierran y abren otros, así funciona».

Otras vías

Además de la colaboración de las ONGs, el equipo de la Policía Nacional también actúa de oficio cuando aprecia trasiego en algún piso bajo sospecha. Pero también lo hace a partir de la información obtenida en las redes sociales. «Para nosotros es un filón», asegura Garrote.

Hay otra vía: la denuncia ciudadana. La campaña nacional ‘Contra la esclavitud del siglo XXI’ ofrece un teléfono (900 10 50 90) donde cualquier ciudadano puede dar información relevante. También existe un correo electrónico (trata@policia.es) donde muchas veces han recibido denuncias que han abierto una investigación. Llegan, sobre todo, quejas de vecinos «que sospechan que en su edificio hay un piso de alquiler con prostitución». «Ocurre, por ejemplo, que el hombre aparece con más alcohol de la cuenta y llama al telefonillo que no es».

El cuestionario

El subinspector Garrote explica cómo se llevan a cabo las intervenciones cuando se visita un club o un ‘piso-club’, como los llaman. «Llevamos un cuestionario completo con más de 100 preguntas y podemos estar con cada chica unos 45 minutos. En el 70% de las ocasiones nos mienten, porque sabemos que lo están haciendo, pero hay veces que sí conseguimos información valiosa».

¿De donde proceden? Ahora mismo, el 70% son de Colombia y Venezuela. Y en el otro 30% destacan las que llegan desde países del Este. Aunque también han tenido casos de españolas. «En el año 2000 lo común eran las chicas de Nigeria», recuerda Aguado.

Normalmente son captadas en origen a través de las redes sociales por hombres o mujeres que muchas veces no conocen. «Les dicen que les pagan el billete de avión y ahí ya empieza la deuda con quienes después las explotan sexualmente», explica el inspector de la brigada.

La puerta de entrada más habitual es el aeropuerto de Barajas y desde ahí las llevan al pueblo que toque. «Una de las frases más crueles por parte de los tratantes es: mándame mercancía nueva, como si fueran ganado. La trata niega la dignidad humana a la víctima».

¿Saben a lo que vienen? «A algunas les dice que van a trabajar en una peluquería, o cuidando a una persona mayor o bailando. Ese es el gancho más habitual: que van a bailar. Otras sí saben que van a ejercer la prostitución, lo que no imaginan son las condiciones de esclavitud: 24 horas al día sin parar. Se tienen que acostar maquilladas por si llega alguno en cualquier momento», describe Aguado.

Garrote, por su parte, habla de las multas que reciben constantemente: «Solo pueden salir una hora al día de casa, y tienen que pagar un euro por cada minuto que se retrasen. También las multan si rechazan a algún hombre que llega sin asear o que es violento».

Ese régimen coercitivo que existe en los clubs se ha trasladado igualmente a los pisos de alquiler, donde el control es incluso mayor. El principal chantaje es la expulsión del país. «Vienen chicas de zonas muy desfavorecidas, con el miedo en el cuerpo, que lo aguantan todo».

El periodo de reflexión

Una de las fórmulas que existe para proteger a la víctima de trata cuando declara es el periodo de reflexión. Es un artículo de la ley de extranjería que ofrece una estancia de mínimo 90 días para que «esa chica no sienta temor a ser expulsada». De hecho, si está en situación irregular no se le abre expediente; y si ya se ha incoado, se paraliza.

Además, hay una cuestión que resaltan desde esta brigada: la prueba preconstituida. «La víctima hace la declaración con un abogado delante de un juez, de manera que esa prueba vale como si fuera del día del juicio, aunque ella se haya ido ya a su país».

Además, ponen el foco en una cuestión: «De nada serviría una investigación policial si después a la hora del procedimiento judicial no hubiese un fiscal de Extranjería que efectúa la acusación de acuerdo a la norma».

Tanto Aguado como Garrote tienen muy presentes los dos últimos casos de Badajoz y Almendralejo. En el primero, ocurrido a principios del pasado mes de marzo, se desarticuló un grupo dedicado a la trata de mujeres para su explotación sexual liberándose a dos víctimas. En el segundo, también hubo dos liberadas de 20 y 23 años tras la detención de un ciudadano de 28.

¿Y qué pasa después?

Desde la brigada se hace seguimiento de esas mujeres víctimas que han salido de una situación de trata. Pero tanto los agentes como las asociaciones coinciden en que hay una carencia de recursos en el proceso de inserción social y, sobre todo, laboral. «Lo cierto es que después regresan a la prostitución, lo hacen por su cuenta, pero a veces vuelven a caer en la trata. Es que esas mujeres tienen una ansiedad acuciante de mandar dinero a sus hijos, a sus padres, que están en su país de origen. Y con un subsidio de 470 euros pues no tienen nada que hacer». La vulnerabilidad sigue estando presente.

Desde la asociación Victoria Kent subrayan: «El objetivo principal es que logren salir de la situación en la que están, pero es que no hay nada comparable a nivel económico. Si no hay ayudas reales, un plan de inserción, sabemos que esa mujer va a sufrir de nuevo lo mismo».