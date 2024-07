La fisioterapeuta de Monesterio Carolina Valencia presenta su libro sobre el suelo pélvico

La sala de conferencias de la casa de la cultura acogió la presentación del libro titulado ‘Miedo a reírte a carcajadas’, de la fisioterapeuta de Monesterio, Carolina Valencia Trigo. El acto, que estuvo presentado por la concejala de cultura, Manola Ferreira, contó con la participación de las especialistas en suelo pélvico, Rosa Fernández y Ángela Monfort.

Carolina pretende con esta publicación, acercar de forma sencilla, divertida y comprensible, cómo cuidar los órganos pélvicos. Se trata de una guía, con la que “la gente puede entender, de forma sencilla” todo lo relacionado con el suelo pélvico. “El suelo pélvico existe y tiene ciertas funciones que, cuando se ven limitadas nos van a restringir, muy mucho, la calidad de vida”, remarca la autora. Utilizando un lenguaje muy cercano, Carolina introduce testimonios de algunos de sus pacientes. El objetivo es que, a partir de su lectura, “muchas más personas puedan beneficiarse de toda esta información y desmitifiquen cierto tipo de situaciones, como escapes de orina, dolor invalidante en la menstruación, o en las relaciones sexuales. Situaciones que, quizá pensamos que son así por ser mujeres, pero, que no tienen por qué seguir siendo así a lo largo de nuestra vida”, expresa la fisioterapeuta.

El público llenó la sala de conferencias para seguir la presentación / Rafa Molina

Miedo a reírse a carcajadas

La prevalencia de incontinencia urinaria en la mujer a partir de los 50 años afecta al 33% de la población femenina. El título y los contenidos de esta publicación tienen mucho que ver con esta estadística, pero, sobre todo, con las confesiones de algunas de sus pacientes: “Me da miedo que se me salga la gotita al reírme con el chiste que me ha contado mi amiga, o cuando gritas fuerte para llamar a tu hijo…”, circunstancias que pueden “limitar tu vida”, que están directamente relacionadas con la salud del suelo pélvico, que, pueden llegar a “situaciones de ansiedad, e incluso a la depresión”.

El libro, más allá de presentar qué medidas o recursos existen para mejorar esta situación, pretende hacer reflexionar sobre “la creencia que nos lleva a no tomar acción”. Es decir, explica la especialista, “si no disponemos de la información de que este tipo de problemas no son normales y de que existen tratamientos para mejorarlos”, difícilmente podrá mejorar la situación del paciente.

Rosa, Ángela y Carolina, especialistas en suelo pélvico / Rafa Molina

Expertas, Carolina Valencia invitó para el acto de puesta en largo de su primera publicación a dos de las especialistas de mayor renombre en todo lo relacionado con esta especialidad. La acompañaron la Licenciada en Educación Física, especializada en menopausia y suelo pélvico, Rosa Fernández y la fisioterapeuta, Ángela Monfort, experta en sexualidad y suelo pélvico.

“Bebo de estas profesionales y, muchos de los conocimientos que voy adquiriendo, surgen a través de conversaciones con ellas”, expresa la autora, para quien tanto Rosa, como Ángela, son al día de hoy, “dos de las mejores especialistas de nuestro país en la materia”, con lo que “implícitamente, hay mucho de ellas dentro de este libro”, remarca Carolina.

‘Miedo a reírte a carcajadas’, puede adquirirse en Amazon, en ediciones Kindle o papel. Carolina Valencia Trigo comparte sus tareas profesionales en el centro sanitario ‘Corporesalud’, de Monesterio, con su trabajo online, a través de la web, suelopelvicoenmovimiento.com.