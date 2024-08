Gente que pudo reinar

Fernando Alfaro, de Surfin' Bichos; Cristina Martínez, de El Columpio Asesino; Ariadna Paniagua, de Los Punsetes. La primera de las dos jornadas del Festival Contempopránea en la explanada del Baluarte de San Blas, en Olivenza, estuvo marcada por la arrolladora personalidad de los líderes de los tres grupos que más parecieron conectar con el público asistente. Los tres dejaron la impresión de que en otro lugar del multiverso son estrellas, llenando Bernabéus o al menos WiZinks. No es así, y quizás no les importe, porque sí son adorados por una minoría que no se conforma con cualquier cosa, por gente (abollada, como canta Alfaro) que le busca respuestas a las canciones.

Las "hostilidades" las abrieron Jordana B, Melenas y Mercromina, pero fueron los Surfin' los que llenaron de verdad de oscuridad y desafío la noche oliventina. Alfaro, reviviendo una vez más un grupo que parecía muerto y enterrado, recibe durante el fin de semana un homenaje extraoficial: este sábado firmó su libro 'Mundo turbio' por la mañana y por la noche actuó con otro de sus grupos-zombie, Chucho, que son un poquito más optimistas que los Surfin'. El caso es que el tipo desplegó todo un recital de mesianismo y referencias religiosas que culminó con 'Fuerte', prácticamente el único "hit" de una banda que fue, según muchos, la fundadora del "indie" español.

Amarga baja

Su lugar en el escenario lo ocuparon después El Columpio Asesino, que se mueve en las mismas coordenadas en lo que se proclama como su gira de despedida: letras brutales y brutalistas y una estética solemne, encabezada por una Cristina Martínez magnética y cruel. En su caso, lo que pudo hacerles multimillonarios y no fue así, aunque parezcan sonar en un anuncio de líquido de lavavajillas, fue "Toro", una canción que describe una farra que se te va de las manos, como debe ser. Pero es una pieza que no les hace del todo justicia: "A la espalda del mar" o "Ballenas muertas en San Sebastián", que seguro que también retumbaron hasta en la vecina Portugal, describen mejor el hermoso fango en el que les gusta navegar. Es fácil imaginar, aunque no lo intenten rentabilizar, el plus de tristeza que manejan ahora con la reciente muerte de su bajista, Daniel Ulencia.

Los Punsetes / Raúl Valiente

Tras la actuación de La Niña Polaca, que asumieron con naturalidad haber matado a Mufasa, el climax de la noche se alcanzó con Los Punsetes y el inenarrable hermetismo de Ariadna Paniagua. Resultó imposible dejar de mirarla, absolutamente quieta, cantándole a una sociedad enferma de sí misma. Como Alfaro, como Martínez, ella es un dios menor dentro de la música, pero ejemplifica bien lo que siempre ha querido ser festival: sin grandes concesiones (nunca te olvidaremos, Alburquerque) y dando espacio a esos que han elegido no caminar por la autopista más concurrida.

Surfin' Bichos en Contempopránea este viernes / Raúl Valiente

La fiesta acabó con Vosotras Veréis y la clásica sesión de DJs para los rezagados de siempre. Da igual que el Contemporánea no sea un evento de masas: es un lujazo para esta región, que a su manera también es muy poco 'mainstream'.