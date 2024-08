Afectados por el brote de salmonelosis en Badajoz: "Comieron bacalao dorado"

"Mi hijo de 17 años fue el pasado martes a almorzar a este restaurante con dos amigos más. Los tres comieron bacalao dorado y alitas de pollo. Los tres se han puesto malos". Es el relato de Yolanda Cabrillas, una madre de Gévora que ha vivido el brote de salmonelosis en un restaurante de Badajoz que ha afectado, de momento, a 25 personas, con siete ingresados, cinco de ellos aún en planta. El local en cuestión es el Wok Buffet del centro comercial Conquistadores. "A las 24 horas empezó a tener síntomas. Vómitos, diarrea mientras estaba dormido, fiebre de hasta 39... Estaba deshidratado. A los otros dos amigos les ha pasado exactamente lo mismo", explica.

En este caso su hijo no ha necesitado ingreso hospitalario, "pero lo hemos tenido que llevar todos los días al centro de salud a que le pongan un gotero porque el cuerpo no le aceptaba nada".

"Se arriesgan"

Ella dice que entiende que es un accidente, que "el restaurante no lo ha hecho a propósito" y que "se arriesgan a perder un negocio". No obstante, sí lamenta la falta de información por parte de las autoridades sanitarias. "Es que no han dicho nada, y puede haber más afectados que crean que es solo una gastroenteritis, pero esto es que esto es peor, porque te deshidratas en un momento", asegura.

Ellos están a la espera de que le den los resultados de las pruebas y les confirmen que se trata de salmonelosis.