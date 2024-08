La dueña de la tienda de Badajoz en la que se empotró un coche: "La desgracia ha podido ser mucho mayor"

"Estoy mal, aún no he asimilado lo que ha pasado". Eva de la Cruz Fernández, la dueña de la tienda de modas de Badajoz donde este lunes por la tarde se empotró un coche, que causó heridas de gravedad a una mujer de 68 años que permanece ingresada en la UCI, no puede contener la emoción cuando recuerda lo sucedido. "Solo pienso en que la clienta se recupere, los daños materiales no importan, con los seguros se arreglan", repite con lágrimas en los ojos.

En el momento del accidente, en su establecimiento había seis personas: la mujer herida grave, otra de 46 años que se encontraba en el probador, la propia Eva, su hija de 6 años junto a una amiga también menor de edad, y su hermana, que es empleada de la tienda y estaba en el almacén colocando ropa. "La desgracia ha podido ser mucho mayor, brutal", asegura sin dejar de dar gracias a Dios.

Eva cuenta que estaba de espaldas a la calle cuando el coche atravesó el escaparate y quedó por completo en el interior. La clienta que resultó herida acababa de comprar un bolso -"me dijo que se lo quería poner el sábado que iba a salir"- comenta apenada, ya se habían despedido y la mujer se dirigía hacia la puerta cuando fue arrollada. "Cuando miré el coche estaba a mi lado, me escapé por los pelos", recuerda la dueña de la tienda, en cuyas cámaras de seguridad ha quedado grabado lo ocurrido.

Hacía apenas cinco minutos que había pedido a las niñas que se fueran a la trastienda. "Estaban jugando en un espejo de la tienda con el móvil y cantando... menos mal que les dije que se fueran para arriba, si llegan a estar abajo...". Eva no es capaz de terminar la frase y sus ojos se llenan de lágrimas.

Esta tienda de moda, en la esquina de la avenida Carolina Coronado con la calle Canarias, está siempre "llena" y el paso de transeúntes por su puerta es continúo. En los corrillos de vecinos, todos coincidían hoy en que la hora a la que se produjo el accidente, las 19.30 horas, y el calor habían evitado que más personas resultaran heridas.

Los daños en el local son cuantiosos. Además de los que han afectado a la mercancía, que Eva ha trasladado a un almacén cercano, del escaparate no ha quedado ni rastro, los cristales de seguridad están hechos añicos, hay varios boquetes en las paredes y en una columna en la que hay un bajante del edificio, que afortunadamente no se ha visto afectado.

Desperfectos en el interior del establecimiento en el que se empotró el coche. / S. GARCÍA

La propietaria del local, que Eva de la Cruz Fernández tiene en alquiler desde 2019, estaba esperando hoy a que llegasen los peritos a valorar los desperfectos, pero tenía claro que eran "miles de euros". Esta mañana han acudido trabajadores de una empresa de cerramientos para tomar las medidas.

Por la noche, una persona se ha quedado vigilando a las puertas del negocio, pues no habían podido instalar aún un cierre provisional. De momento, no sabe cuando podrá reabrir. "Tengo que volver a abrirlo porque es mi negocio, pero será cuando todo se arregle y yo tenga fuerza, porque la verdad es que estoy mal", reconoce Eva.

Una chancla "enganchada"

Sobre las causas del accidente, a la espera de que concluya el atestado de la Policía Local, la hipótesis que se baraja es que la conductora del turismo, que resultó ilesa y dio negativo en las pruebas de alcohol y droga, se le quedara "enganchada la chancla en el acelerador" del BMV automático cuando estaba aparcando, por lo que perdió el control y el coche se subió a la acera y se empotró en la tienda llevándose por delante el escaparate.