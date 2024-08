Vecinos de La Paz en Badajoz llevan cuatro noches sin alumbrado público

"Como boca de lobo", así describe una vecina la oscuridad en la que se encuentran sumidas desde hace cuatro noches las calles de la barriada de La Paz en Badajoz, debido a que no se enciende el alumbrado público. Esta mujer vive en el número 6 de la avenida República de Guatemala y el apagón afecta a todas las del entorno, situadas entre las avenidas del Perú, la autopista y República Dominicana, donde hace semanas el ayuntamiento comenzó las obras de reparación de espacios de aparcamientos.

Obras de adecuación de los aparcamientos en la calle República de Honduras, en La Paz. / A. M. R.

Si de día ya resulta complicado caminar por aceras y calzadas, debido a que el suelo de los estacionamientos está levantado, rodeado de bordillos, hay material de construcción almacenado entre palés junto a las aceras, maquinaria y casetas de obra, por la noche resulta una misión peligrosa, ante la proliferación de obstáculos y el mal estado del suelo. En cuanto cae el sol y empieza a anochecer, las calles se cubren de penumbra, apenas iluminadas por el foco del colegio Guadiana, la luz de una luna aún pequeña y la que procede las ventanas de las viviendas, estas noches abiertas debido al calor.

La plazuela a oscuras, la noche del viernes. / A. M. R.

Se da la circunstancia añadida de que buena parte de los vecinos de estos bloques de pisos son personas mayores, que llevan viviendo en estos edificios desde que se construyeron, hace más de 50 años, muchos con problemas de movilidad.

Con linterna

José Pablo Gallego vive en República Dominicana, donde el alumbrado público sí funciona. No así en las calles del entorno: República de Puerto Rico, Chile, Guatemala, Honduras, México, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Este joven saca a pasear a su perro varias veces al día por estas calles, también de noche, y las últimas ha tenido que hacerlo con linterna, para evitar tropezar debido a la oscuridad. "Todas estas calles se han quedado sin luz desde hace varios días", calculaba esta mañana de sábado. "Yo que saco al perro tengo que ir con linterna, porque no veo lo que piso y pienso en las personas mayores que ya tienen la dificultad de la obra para llegar a sus casas, encima sin luz, debe ser complicado, me pongo en su piel y es un fastidio". José Pablo desconoce el motivo del apagón y si algún vecino ha llamado al ayuntamiento para denunciarlo. Los suelos llevan varias semanas levantados. Como los demás, este vecino sabe que la obra les beneficiará porque era necesario acondicionar los aparcamientos "que llevan sin arreglarse más de cincuenta años".

"No ha sido el Espíritu Santo"

Otra vecina que lleva "toda vida" en la calle República de Guatemala (tiene 76 años y vive desde hace 52) coincide en que la obra de los aparcamientos "hacía muchísima falta". Esta mujer tiene claro que el origen del apagón del alumbrado público es una avería provocada por los trabajos realizados al levantar el suelo. "No ha sido por el Espíritu Santo, sino un fallo que tendrán que arreglar, se ven los cables metidos en unos tubos que se han roto". "Como si te pones a fregar la cocina y rompes la bombilla, yo no soy experta, pero lo imagino por sentido común", compara. Es lo que ella cree. "No me lo ha dicho nadie, pero se ve que así ha sido". Esta mujer apunta que otros afectados han llamado al ayuntamiento para quejarse. Ella y su marido no suelen salir por la noche "ni por el día, tal como están las aceras, es complicado". Aun así ha podido comprobar que "está oscurísimo". "Me asomé el primer día por la parte de atrás y vi que la plazoleta estaba apagada, le dije a mi marido que no había luz y al día siguiente en otra parte". Alerta además de que el problema ha coincidido con el puente del 15 de agosto, de manera que los operarios no aparecen desde el miércoles. "Suponiendo que lo arreglen, mañana es domingo". Las avenidas del entorno sí tienen luz. Sólo sus bloques están en penumbra. "Sólo pedimos tener luz y que no se caiga nadie".

La calle República de Guatemala iluminada por la luna, la noche del viernes. / A. M. R.

En el edificio de al lado viven Ángel y César, también desde hace 52 años. Ambos confirman que lleva casi toda la semana sin alumbrado público. Pero ellos no lo achacan a una avería, sino que la constructora ha cortado la conexión eléctrica para poder acometer los trabajos en el subsuelo de los aparcamientos. Aunque así sea, entienden que la falta de alumbrado público es un problema. "Yo porque no salgo de noche, pero si me tropiezo, quién me lo paga", se pregunta César Sanabria, que tiene 87 años.

Ángel y César, junto al edificio en el que viven. / A. M. R.

Ángel volvió anoche de madrugada y aparcó delante de su edificio. Pudo hacerlo porque los albañiles no trabajan desde el día 14, pero mientras está la obra tienen que dejar sus coches en otras calles.

César Sanabria alerta además de la inseguridad que provoca la oscuridad. "Eso es lo peor, porque no sabes lo que te puede salir en una esquina". "Si no hay luz pueden suceder más cosas, robos, se llevan la ropa de las ventanas...", advierte.

¿Y las aceras, para cuándo?

Los vecinos de estas calles del barrio de La Paz en Badajoz coinciden en que además de los aparcamientos deberían arreglar las aceras, muy irregulares en algunos tramos. "Para alguien que vaya en silla de ruedas tiene que ser difícil", constata José Pablo Gallego. "Arreglar los aparcamientos está bien, pero yo daría más importancia a las aceras", señala, por lo que confía en que finalmente el ayuntamiento las incluya en la obra. Otra vecina cree que el ayuntamiento tiene previsto arreglar los acerados con otra partida.

También César Sanabria muestra su satisfacción por la obra, pero espera que los trabajos no se limiten a acondicionar los espacios para estacionar. "Cuando los aparcamientos estén hechos nos alegraremos todos, porque además dan mucho valor a los pisos". Otro vecino, Ángel, confirma que la constructora le ha informado que las aceras no están incluidas "por ahora", a pesar de que es urgente su arreglo. "Ahí se forma un charco y accesibilidad, ninguna", lamenta.