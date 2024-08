La empresa que pinta el puente Real en Badajoz es la misma de la reforma del Santiago Bernabéu

No se pintarán los 28 tirantes al completo, como en principio podría preverse. Los trabajos de repintado del puente Real de Badajoz se limitarán a los capuchones, es decir, las coberturas antivandálicas colocadas en la base de los tirantes, que presentan oxidación. Además, se pintarán todas las barandillas, con una longitud de 1.000 metros en ambos márgenes. Ahora son de color crema y se está barajando la opción de repintarlas en rojo o en amarillo, según ha explicado Gonzalo Ponce, gerente de la empresa Extrealtura, que se está encargando desde hoy de los trabajos de mantenimiento del puente, contratados por la Junta de Extremadura, que es la propietaria de esta infraestructura.

Extrealtura es una empresa ubicada en la localidad pacense de Ribera del Fresno, dedicada al mantenimiento de grandes estructuras, fábricas y estadios de fútbol.

La partida asignada por la Junta de Extremadura para el puente Real se destina al mantenimiento de los capuchones de los tirantes "que es lo que más deteriorado está", según Ponce, pues hay zonas que presentan oxidación, como puede observarse a simple vista. Sin embargo, según este técnico, que la pintura haya desaparecido y se vea óxido "no influye al rendimiento estructural de la obra, pero sí hay que mantenerlo para que no vaya a más" Respecto a los tirantes, Ponce cree que hay otra partida para presupuestar.

Hasta dentro de cinco o siete años

Los trabajos en los capuchones, que han comenzado esta mañana, consisten en lijar, para eliminar las zonas oxidadas de los paramentos para posteriormente protegerlos con un pasivante (un producto que evita la corrosión y degradación de los metales, alargando su integridad y resistencia a lo largo del tiempo) y una imprimación y, por último, dos manos de esmalte epoxi (resina que se utiliza para recubrir estructuras de acero, para impermeabilizar superficies y para sellar juntas y prevenir la filtración) de poliuretano. Con todo ello, calculan que en unas condiciones "normales" no tendrían que volver a repintarse hasta dentro de cinco o siete años.

Los capuchones seguirán siendo de color blanco, como todos los tirantes. Sin embargo, se va a cambiar el color de las barandillas, que se repintarán en amarillo o rojo. Según Ponce, "no lo tienen claro". Amarillas son las farolas del paseo de la margen izquierda del río, el color corporativo de Caja Badajoz, y roja es la bandera de Badajoz.

Tanto el ayuntamiento como la Junta coinciden en que el puente Real, inaugurado en 1994 (este año cumple su 30 aniversario) se repintó por última vez hace diez años. Este diario ha encontrado testimonio gráfico de que los capuchones se pintaron en 2008 y lo hicieron trabajadores municipales. Hace, por lo tanto, 16 años. Según la empresa que está realizando ahora esta tarea, sólo han visto una capa de pintura superior además de la original de primera mano, con lo cual, solo se ha repintado en una sola ocasión. Blanco y en botella. Si así se comprueba, el puente no se pintaba desde 2008.

Retenciones de tráfico

Los trabajos de la zona central de los tirantes se prolongarán durante quince días hábiles y están alterando al tráfico. De momento esta mañana ha habido retenciones en ambos sentidos, pues se han inhabilitado los tramos centrales de los dos carriles interiores, en los que están los cuatro trabajadores haciendo su labor, con dos vehículos y el material que necesitan.

Ponce asegura que no han tenido ningún problema con los conductores. Algunos se han visto sorprendidos por el corte de los carriles. "Tenemos muy buena coordinación con la Policía Local, están ayudándonos bastante, con la Junta de Extremadura". Se está haciendo precisamente en agosto porque hay menos circulación. "Hay que intentar dejarlo terminado este mes". Aunque el ayuntamiento había anunciado que sólo trabajarán por la mañana, ha habido cambios en la organización. Como tienen "prisas", cortarán las horas centrales del día, no tanto por la temperatura (la alerta es amarilla, no naranja), sino por la humedad "que agobia un poco". Los trabajos se detienen a las 14.00 horas, se retoman a las 18.00 y se alargarán hasta las 22.00 o las 23.00 horas. Los conos de señalización se mantendrán durante todo el día y solo se quitarán por la noche.

Lijado del óxido en el capuchón de uno de los tirantes del puente. / S. GARCÍA

Posteriormente, cuando terminen de pintar los capuchones, empezarán con las barandillas. En esta segunda fase no se verá afectado el tráfico que atraviesa el puente. "Será mucho más sencillo en cuanto a la logística". La empresa cuenta con personal con distinta especialización: de trabajos en altura y a pie de calle. Ahora se están manejando con una escalera y un andamio para las zonas más altas. Los capuchones alcanzan 3,80 metros de altura. A los cuatro trabajadores se unirán más a medida que se vayan organizando según vaya funcionando el proyecto.

La misma empresa que mantiene el Santiago Bernabéu

Extrealtura es una empresa extremeña que está logrando competir con otras de ámbito nacional por su especialización. Ubicada en una pequeña población de la provincia de Badajoz, Ribera del Fresno, de poco más de 3.300 habitantes, sus contratos se distribuyen entre proyectos en Extremadura, Madrid y Sevilla. Uno de los de mayor envergadura y, por tanto, dedicación es el mantenimiento del estadio de fútbol Santiago Bernabéu (donde juega el Real Madrid) con un presupuesto de 5,5 millones al año.

Gonzalo Ponce y su mujer son los dos socios fundadores de la empresa " y no nos podemos quejar , estamos muy especializados y una vez que se ha abierto el mercado, tenemos bastante trabajo", reconoce. Además de la pintura de fachada, se dedican al mantenimiento industrial y de grandes estructuras.

Existen pocas empresas en España dedicadas a esta función. Ya tienen presupuestado una actuación en la estructura del edificio Badajoz Siglo XXI (la Torre). Cuentan con incluso una escuela de formación, que empezó para sus propios trabajadores y ya están formando en altura a los de otras empresas como Repsol o Fomento de Construcciones y Contratas para el Bernabéu.

En el campo del Real Madrid, sometido a obras de reforma y remodelación, esta empresa extremeña está trabajando desde hace ocho meses en el mantenimiento de toda la estructura nueva. Allí tienen 8 trabajadores.