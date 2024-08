Atracan un bloque en Valdepasillas (Badajoz): "Vinieron a por el dinero y el oro"

“Vinieron a por el dinero y el oro, el resto de objetos de valor los dejaron”, afirma Puri, la vecina pacense que ha sufrido el robo de su casa en el edificio Montevideo de la barriada pacense de Valdepasillas. En los últimos días unos ladrones entraron en su vivienda, revolvieron todo buscando sus objetos más preciados: el dinero y el oro.

Es la única que ha dado la voz de alarma y la única que ha denunciado un robo en su piso, aunque todas las 16 viviendas que componen este bloque número siete estaban marcadas. Los ladrones emplearon un fino hilo de fibra elástica como señal de control en cada domicilio. "Lo pegaron en el marco y en la puerta", dice la vecina.

De ese modo, si dicho hilo aparecía roto era señal de que alguien había entrado en la vivienda, por contra, si estaba sin tocar nadie había accedido a la misma y, por tanto, tenían vía libre para robar.

Los hechos

Puri se marchó el día 11 a pasar unos días a la playa con una amiga. Ayer regresó a las 19.00 horas, cuando abrió la puerta se percató que la cerradura no estaba completamente cerrada, "solo tenía echado el resbalón, como se dice, llamé a la chica que viene a limpiar y me dijo que ella había cerrado". Una vez dentro no notó nada raro hasta que llegó a su dormitorio.

"Lo encontré destrozado, todo abierto y sacado de los armarios. La cama estaba repleta de cosas", relata. Según explica, se llevaron poco más de 150 euros en efectivo y joyas: "Tenía varios juegos de joyas de oro de pulseras, colgantes y pendientes que se han llevado". Su principal pena es que algunas de lo sustraído es imposible reponerlo: "Eran de mi madre y tenían un valor sentimental irremplazable", confiesa.

La Policía Nacional está investigando los hechos para lograr localizar a los responsables de este suceso.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)