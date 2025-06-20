Muere una niña pequeña en un incendio en Olivenza

Una niña pequeña, de dos o tres años, acaba perder la vida trágicamente este viernes en un incendio ocurrido en Olivenza (Badajoz).

La vivienda donde se ha producido se encuentra en la calle San Sebastián, número 5, en el primer piso, donde vive una familia de cinco miembros. Son de origen ucraniano. Llegaron a Olivenza huyendo de su guerra de su país para ser acogidos en el albergue, tras lo que decidieron quedarse a vivir en la localidad pacense, donde nació la niña pequeña.

El fuego ha comenzado sobre las 19.30 horas, que es cuando se ha recibido el aviso en la central del Cepei, de la Diputación de Badajoz. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado bomberos de los parques de Jerez de los Caballeros y de Olivenza, con el jefe de guardia.

Han sido los bomberos los que han encontrado en el interior de la casa a la pequeña, ya sin vida, que ha perdido posiblemente por inhalación del monóxido de carbono procedente del fuego. Su padre, desesperado, ha intentando entrar en la casa para rescatarla y ha resultado herido, por lo que ha tenido que ser trasladado en ambulancia.

De momento, los efectivos siguen en el lugar del incendio intentando sofocarlo. Por ahora se desconoce el origen del fuego.

La vivienda donde se ha producido la tragedia. / S. GARCÍA

Consternación

La consternación de los vecinos de esta familia se ha hecho palpable en las redes sociales, donde el alcalde de Olivenza, Manuel González Andrade, se ha hecho eco de la tristeza que se palpa en su localidad. "No hay palabras para expresar el terrible dolor que hoy sentimos en Olivenza, ante la dolorosa tragedia que hoy ha sufrido una familia vecina". "Venir huyendo de una guerra para encontrarse aquí con una desgracia de semejante magnitud". "Lo mejor de nosotros debe estar ahora con la familia, compartiendo su dolor, porque no hay mayor fatalidad que la pérdida de un hijo, con la desdicha de haberse producido además en estas circunstancias". "Que su inocencia permanezca como un faro de esperanza entre tanta oscuridad". Este mensaje ha sido respondido por numerosos vecinos que han mostrado sus condolencias a los familiares de la pequeña.

También la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha manifestado su dolor ante lo ocurrido: "En estos momentos tan dolorosos, queremos trasladar nuestro más sincero pésame y todo nuestro afecto a la familia de la niña fallecida en un incendio en Olivenza, así como el apoyo a todo el pueblo".