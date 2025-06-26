Los clientes de Telefónica, afectados varias horas por una caída de línea en Badajoz

Los clientes de Telefónica se han quedado sin línea durante varias horas este jueves. Una caída masiva de la red ha afectado tanto a la capital pacense como a otros municipios de la provincia.

La incidencia, que se originaba sobre las 18.00 horas, ha quedado solventada pasadas las 22.00 horas.

Fuentes de la compañía han confirmado a este periódico que el origen ha estado en un doble corte de cable (el primero se ha recuperado) en unas obras que se están acometiendo cerca de Arroyo de San Serván.

La avería técnica ha afectado a la telefonía fija y móvil de algunos servicios de emergencia de la provincia de Badajoz, entre ellos, hospitales.

El 112 Extremadura, por su parte, ha funcionado con normalidad y se ha coordinado con la operadora, los centros de salud y las autoridades para garantizar la comunicación y la atención.