Avería técnica

Los clientes de Telefónica, afectados varias horas por una caída de línea en Badajoz

La incidencia, que se ha resuelto pasadas las 22.00 horas, se ha debido a un doble corte de cable cerca de Arroyo de San Serván

Sede de Telefónica, en Madrid

Sede de Telefónica, en Madrid / Europa Press

El Periódico Extremadura

Los clientes de Telefónica se han quedado sin línea durante varias horas este jueves. Una caída masiva de la red ha afectado tanto a la capital pacense como a otros municipios de la provincia.

La incidencia, que se originaba sobre las 18.00 horas, ha quedado solventada pasadas las 22.00 horas.

Fuentes de la compañía han confirmado a este periódico que el origen ha estado en un doble corte de cable (el primero se ha recuperado) en unas obras que se están acometiendo cerca de Arroyo de San Serván.

La avería técnica ha afectado a la telefonía fija y móvil de algunos servicios de emergencia de la provincia de Badajoz, entre ellos, hospitales.

El 112 Extremadura, por su parte, ha funcionado con normalidad y se ha coordinado con la operadora, los centros de salud y las autoridades para garantizar la comunicación y la atención

Dos heridos, uno de ellos grave, en una colisión entre dos vehículos en la N-432 en Zafra

Víctima de un intento de secuestro en Badajoz: "Un ángel apareció, si no no sé qué hubiera sido de mí"

Condenado por un atraco uno de los menores acusados del asesinato de la educadora en Badajoz

La Audiencia Provincial condena a 5 años de cárcel al padre que agredió sexualmente a su hija

El sindicato Jupol de Extremadura denuncia discriminación hacia los 'radiopatrullas' en los reconocimientos de la Policía Nacional

El Cine Club de Los Santos de Maimona (Badajoz) proyectará seis películas hasta noviembre

Prisión provisional para el segundo detenido por el crimen de la funcionaria de Badajoz

María Carrasco y Emilio Cordero nuevos Campeones de Extremadura XCMM

