Obligado a abandonar la antigua vivienda del conserje de un colegio de Badajoz: "No es mi casa, pero es mi vida"

"La mejor medicina de Carlos es el colegio". Lo dice Diego Orellana, hermano de Carlos, la persona que desde hace 47 años vive en la casa que en su día fue la del conserje, su padre, en el colegio Juan Vázquez de Badajoz. El viernes pasado le llegó la carta de desahucio. El ayuntamiento está empeñado en que debe marcharse. Tiene treinta días para abandonarla. La familia y el centro educativo lo estaban viendo venir. Padres, alumnos y profesores no quieren que Carlos se vaya. Llevan meses esperando una solución por parte del ayuntamiento. Este lunes se han reunido con la concejala de Patrimonio, Ana Casañas. A la salida, Diego ha contado que no les han dado ninguna salida que se adapte a las necesidades de Carlos.

Según ha informado el ayuntamiento tras la reunión, como ya informó Casañas en la rueda de prensa que ofreció el pasado 10 de febrero en relación a este conflicto, han ofrecido a Carlos Orellana "soluciones habitacionales que no han sido aceptadas. La situación es la misma". Así, "tanto en la última reunión como en la de esta mañana se les ha ofrecido de nuevo una cita con Servicios Sociales, atendiendo esta situación particular. A la última cita no se presentaron y esta vez han declinado la cita", aseguran desde el ayuntamiento.

"Tan ajeno al colegio no es"

El motivo que le da el ayuntamiento es que "no puede haber nadie ajeno al centro educativo", explica Diego, que no entiende que esta razón aparezca "47 años después". En esta circunstancia había más colegios, que se han ido desocupando.

Carlos sabe que el lugar donde vive no le pertenece. "No es mi casa, pero es mi vida", señala. Su hermano explica por qué es su mejor medicina que siga en el colegio: "Lo mantiene alerta, lo mantiene activo, tiene una preocupación, él sabe que a las siete de la mañana se tiene que levantar para abrir el colegio a los primeros niños que llegan, que a las nueve tiene que volver abrirlo, a las dos la puerta para que salgan, preparar la fiesta del agua, la de la espuma, las graduaciones, el equipo de música quien lo entiende es él, ahora mismo alguien necesita música y se lo dice a él, nadie más lo entiende, esa es su mejor medicina". Para cualquier obra en el colegio, es Carlos el que abre y cierra la puerta. De hecho, desde el centro educativo han pedido que se quede. "Tan ajeno al colegio no es, forma parte porque colabora con el centro", defiende su hermano.

Carlos está trasplantado de hígado, tiene problemas de movilidad debido a la cadera, sufre un problema pulmonar crónico y obesidad.

Las alternativas que le ofrece el ayuntamiento son trasladarlo a una vivienda compartida que habilitó el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) en la pedanía de Villafranco o una casa en el barrio de La Uva que no está adaptada (los techos están a una cuarta de su cabeza, no cabe por el pasillo y tiene bañera en lugar de ducha). Diego alega que Servicios Sociales tiene su informe, donde se recogen las circunstancias económicas, laborales y médicas. La asistenta social ha visitado la casa. Su hermano apunta que el ayuntamiento es conocedor del informe del trasplante de hígado, según el cual la vivienda tiene que reunir unas condiciones.

La opción de Villafranco es, para la familia de Carlos, "inviable". "No puedes sacar a una persona de su entorno familiar y médico, de su barrio de toda la vida y darle a cambio una habitación, donde no tiene apoyo de su familia y tiene un centro de salud, pero no un hospital donde se hace todas sus pruebas". Diego pide al ayuntamiento que busque alternativas, "porque son ellos los que tienen los medios, yo no puedo hacer su trabajo, para eso está Servicios Sociales, para buscar soluciones acordes a sus necesidades".

En cuanto a la casa de La Uva, apunta que tiene una escalera de 45 grados que no es accesible para una persona con discapacidad. "A cualquier minusválido se le adapta la vivienda y ¿a él no?, no están mirando ni su minusvalía ni sus necesidades, solo están mirando que se tiene que ir del colegio como sea". También les ofrecieron ayuda para el alquiler, seis meses prorrogable un año. Transcurrido este tiempo tendría que hacerse cargo y no podría asumir un alquiler tal como está el mercado en Badajoz. "Y quien lo echaría de la casa no sería el ayuntamiento, sino el dueño del piso".

La familia no acepta ninguna de las opciones. Cuenta Diego que en ningún momento han pedido dinero ni mejoras en la vivienda del colegio. "Lo único que hemos pedido es que se quede donde está". Quieren que siga en el centro "porque si te lo llevas a un lugar que no tiene ninguna de estas actividades, te lo cargas, entraría en depresión, porque no tendría nada que hacer".

Carlos Orellana es demandante de vivienda social. "Siempre, es una obligación que tiene es echar la solicitud si sale una promoción, pero con la falta de vivienda que hay no solo en Badajoz y en toda la región, no se la van a dar a él si hay familia que la necesitan".

"Es los buenos días y las buenas tardes para nuestros hijos"

Acompañando a Carlos y su familia han estado esta mañana en la plaza de España un grupo de padres y de alumnos, que lo han arropado con pancartas. Verónica García es miembro de la Asociación de Padres de Alumnos del Juan Vázquez. "Nosotros pedimos que Carlos se quede en su vivienda, que tiene acondicionada, Carlos no nos molesta, es más, nos hace un favor tremendo tenerlo, para nuestros hijos es los buenos días y las buenas tardes de todos los días y en ningún momento el colegio ha pedido que se vaya de su casa, ese sitio no se va a usar para nada, para ninguna actividad lectiva y no entendemos por qué lleva casi 50 años y precisamente ahora, cuando más necesita su entorno tranquilo, se le quiere echar".

La ampa seguirá movilizando a los padres. "Estaremos con él hasta el final, apoyándolo, cuando acabe el mes estaremos allí". Para esta madre, que a Carlos le haya llegado ahora la notificación del desahucio, en plenas vacaciones escolares, "ha sido una jugada maestra" pues no están organizados del mismo modo y es más complicado. "Han esperado el momento adecuado para hacerlo". Aun así harán "todo lo que esté en nuestra mano".