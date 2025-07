Gema Cortés: "Que el PP cuente conmigo en estos momentos es una responsabilidad"

-¿Cansada tras el fin de semana en Madrid?

-A mí me da vidilla. Es verdad que hacía mucho tiempo que no teníamos un congreso ordinario. Sí extraordinarios donde no se tenían que debatir ponencias ni se hablaba de enmiendas y era todo más liviano. Este ha tenido trabajo. Yo, encantada, porque a mí esto me gusta.

-Tanto que ha entrado en el Comité Ejecutivo Nacional. ¿En qué momento se lo propusieron?

-Me felicitaron antes de que yo me enterase. No sabía muy bien por qué. Después vi la lista de la candidatura y estoy muy agradecida.

-¿Qué supone para usted?

-El Comité Ejecutivo Nacional es el máximo órgano entre congresos, es la dirección política y la mayor representación que podemos tener dentro de nuestro partido. La candidatura que presenta Feijóo son los 22 vocales electos que votan los compromisarios, donde voy yo, a los que se suman el comité de dirección, los portavoces en el Congreso y en el Senado y los presidentes autonómicos. Me siento muy agradecida por la confianza que han depositado en mí tanto el presidente Feijóo como la presidenta María Guardiola. En segundo lugar, es una enorme responsabilidad. Es verdad que en estos momentos y tal como se encuentra nuestro país es un reto al que nos enfrentamos como partido muy complejo y tiene una tarea de reconstrucción y de regeneración complicada. Que cuenten conmigo en estos momentos lo recibo con gratitud y con responsabilidad para poder hacerlo lo mejor posible.

"Estamos preparados para que las elecciones sean mañana"

-¿Es un reconocimiento a su trayectoria política?

-Yo me lo tomo como un reconocimiento y también como una oportunidad para poder seguir trabajando en el servicio público, que es en definitiva para lo que estamos aquí. Para mí esto es un regalo y me impulsa para seguir trabajando en lo que realmente creo.

-De la política regional (estuvo en la Asamblea de Extremadura tres legislaturas) pasó a la municipal en las últimas elecciones y a la diputación. ¿Se sintió relegada?

-Todo lo contrario. Todas las oportunidades que se me han ido dando a lo largo de mi carrera política han sido un regalo. No solamente he aportado lo que he podido de la mejor forma que he podido, sino que me ha regalado experiencias, poder conocer las diferentes instituciones y participar con compañeros de todos los signos políticos y sobre todo el feedback que te da la ciudadanía. Estamos aquí para trabajar por los ciudadanos. Poder estar con ellos, hablar de sus problemas e intentar solucionarlos es la grandeza que tiene la política y en todos los cargos que he desempeñado así lo he vivido. Ahora desde la dirección nacional habrá otras casuísticas, pero entiendo que será igualmente enriquecedor.

-¿Significa que dejará la política local y dará el salto a Madrid?

-Son compatibles. Mi trabajo en el ayuntamiento es compatible con lo que pueda aportar en el Comité Ejecutivo Nacional. Eso es a lo que aspiro: poder aportar mi experiencia municipal y autonómica.

-¿Y en las próximas elecciones?

No tiene por qué. Donde el partido entienda que yo puedo aportar más, si es que tengo que aportar. No implica nada.

-Por las imágenes y discursos del fin de semana, tanto en el congreso del PP como en el comité federal del PSOE, parece que estábamos en campaña electoral.

-Yo salgo muy contenta del congreso porque este fin de semana hemos podido hablar mucho de lo que está pasando al PSOE, pero ha sido todo lo contrario: hemos hablado del Partido Popular que queremos ser y el proyecto que ofrece. Eso ha sido lo importante. Como hemos visto tan convulso a nuestro país, podríamos haber estado tirándonos los trastos unos a otros. Está tardando el presidente del Gobierno en convocar elecciones, porque la situación es insostenible. El PP ha estado este fin de semana hablando de lo que puede ser el futuro inmediato. Estamos preparados para que las elecciones sean mañana. Los compromisos del presidente Feijóo han sido muy claros para que los ciudadanos sepan qué vamos a hacer si llegamos al Gobierno.

-En su propio partido hay quien alerta de exceso de confianza. ¿Está convencida de que si hay elecciones mañana el PP ganaría?

-Eso lo tienen que decir los ciudadanos. Lo que sí puedo decir es que es el mejor proyecto que tiene España. Refleja lo que necesitan los ciudadanos y da respuesta a sus demandas, a todas las situaciones insostenibles y críticas que se están viviendo en nuestro país y la persona más capacitada para poder liderar ese cambio de rumbo es el presidente del PP.

-Sánchez ha dicho que no abandonará el barco. ¿Seguirán insistiendo?

-Seguiremos defendiendo lo que entendemos que hay que hacer: convocar elecciones. Un señor que está acorralado por la corrupción, un señor que por el simple capricho de mantener su posición de presidente está arrastrando a todo un país, no es digno de seguir en el Gobierno de España. No solamente lo decimos nosotros, también los de su propio partido. Muy equivocados no estaremos.

-¿Está cómoda en este clima de crispación?

Nuestro país no se merece lo que está sucediendo. Creo que los políticos nos podemos equivocar a la hora de tomar decisiones, pero se han sobrepasado todas las líneas rojas. n