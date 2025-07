Recogen el jabalí muerto que apareció junto a unos contenedores en Badajoz

Dos días. Es el tiempo que ha estado el cuerpo de un jabalí en la plaza Padre Eugenio, entre la Uva y el Gurugú.

El pasado domingo apareció el cadáver del animal abandonado, aún se desconoce por quién, junto a unos contenedores de dicho enclave. Estaba envuelto en una manta manchada de sangre, y había también un charco sobre el asfalto.

La situación sorprendió a los vecinos y continuaba haciéndolo 48 horas después.

"Es un disgusto visual", afirmaban hoy los vecinos de la zona. Tras dos días abandonado, el cuerpo era un foco de atracción para moscas y bichos. "Es desagradable tanto para el olfato como para la vista".

Otros no podían más que mostrar su estupefacción ante la tardanza de las autoridades en recogerlo. "Para llevarse a un perro en la perrera es rápido. Este animal, que no se sabe de dónde ha salido, está aquí abandonado. No se sabe si lo han robado, lo han cazado ilegalmente... pero ahí está, tirado desde hace días sin que nadie investigue qué ha pasado".

El cuerpo del jabalí junto a los contenedores. / ANDRÉS RODRÍGUEZ

Se hace cargo la Policía Local

En la mañana de hoy, la Policía Local ha recogido los restos del animal, dejando la vía despejada. "Es una situación anómala que no suele ocurrir en casco urbano", afirman.