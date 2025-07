El proyecto de un parque en El Pico, en Badajoz, pendiente del plan contra el nenúfar

La conversión de El Pico en un parque periurbano con pistas deportivas, áreas de juegos y un gran auditorio fue uno de los proyectos estrellas incluidos en los presupuestos municipales de 2022, que reservaron una partida de 550.000 euros para la redacción y la adquisición o expropiación de los terrenos. El equipo de gobierno local quiso darle un espaldarazo aún mayor y a finales de ese mismo año inyectó 2,3 millones de euros para acometer una primera fase. Lo hizo destinando la subvención recibida para plataforma única ya ejecutada y la cofinanciación del aparcamiento subterráneo de la calle Prim, que no obtuvo fondos europeos y nunca llegó a acometerse.

Han pasado más de dos años y medio desde que se aprobase el cambio de finalidad de estas partidas. Fue en la campaña electoral de mayo de 2023 cuando el aún candidato del PP a la alcaldía, Ignacio Gragera, recuperó el proyecto ya presupuesto e insistió en que El Pico se convertiría en un parque periurbano con un gran auditorio para al menos 20.000 personas. Gragera, que después se convirtió en alcalde, incluyó la propuesta en una iniciativa que los populares denominaron ‘Badajoz de conciertos’. Más tarde, en 2024, el gobierno municipal aseguró que estaba trabajando en las expropiaciones. Según informó inicialmente, el parque ocupará 20 hectáreas.

La legislatura está a mitad de trayecto y no ha vuelto a mencionarse este proyecto que supondría la regeneración de un espacio que carece de uso desde hace muchos años, salvo para los pescadores o quienes recorren sus caminos para hacer ejercicio.

Evaluación ambiental

Sin embargo, el ayuntamiento no ha descartado esta actuación de regeneración de esta península del Guadiana, según ha confirmado el concejal de Urbanismo y de Vías y Obras, Carlos Urueña, que asegura que están trabajando en el proyecto y la evaluación ambiental.

El «problema» con el que se han encontrado, según explica, es que la zona de El Pico se contempla como zona de acopio en los trabajos de deslodado del río para la eliminación del nenúfar los dos primeros años, según figura en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). De momento, el ayuntamiento no tiene la seguridad de que se mantenga como zona de acopio en el proyecto en el que está trabajando la Confederación Hidrográfica del Guadiana. «No sabemos si la van a necesitar o no definitivamente». En cualquier caso, en el equipo de gobierno municipal tienen claro que la prioridad del río es su limpieza. Mientras tanto, el ayuntamiento seguirá trabajando en el proyecto del parque en El Pico.

También plantea Urueña las complicaciones que podrían presentarse si coincidiesen dos obras al mismo tiempo, en caso de que fuese necesario mantener el área de acopio en esta zona. Si finalmente no se contemplase, el ayuntamiento avanzaría, «porque la financiación está y el proyecto sigue adelante».

Urueña apunta que la DIA recoge «los máximos». La situación podría cambiar cuando se concrete el proyecto de actuación y comiencen los trabajos de dragado del río en octubre, como ha anunciado la Confederación. Antes tendrá que confirmar si ubican en el Pico una zona de acopio o los lodos que se retiren se trasladan directamente a su ubicación definitiva, para ahorrar costes de transporte.

Carlos Urueña: "No tiene sentido meter en una zona tan estrecha dos obras a la vez"

El ayuntamiento desconoce aún si la CHG ha tomado una decisión al respecto. «Hablaremos con ellos y si no lo necesitan» el ayuntamiento seguirá con su proyecto de regeneración del islote. Antes de comenzar en octubre, habrá una reunión entre administraciones. Urueña apunta que la Confederación avisará al ayuntamiento porque ya consensuaron que se reunirían para concertar qué necesitan de los servicios municipales. El concejal deja claro que esta situación no supone un retraso en el proyecto del parque anunciado, pues al tratarse de una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) están obligados a respetar el ciclo biológico y no podrían empezar todavía, sí lo harían el año que viene. Urueña confía en que la regeneración de El Pico pueda ser una realidad en esta legislatura, aunque no las tiene todas consigo, pues aún no tienen seguridad de cuándo se podrá trabajar libremente en estos terrenos.

Recuerda que la CHG solo tiene cuatro meses al año para la limpieza del río, los mismos que el ayuntamiento para su obra, que sería más sencilla, pero con las mismas obligaciones. «No tiene sentido meter en una zona tan estrecha dos obras a la vez». Cuando la CHG informe de sus planes, el ayuntamiento tomará una decisión. El concejal recalca que el proyecto del parque en El Pico «no está olvidado».

Pendiente sigue también el anuncio de una pasarela peatonal que una este islote con la margen derecha del río y que conduciría hasta los terrenos donde el ayuntamiento tenía previsto un segundo aparcamiento de autocaravanas que nunca se ha materializado, a poca distancia de la Fábrica de la Luz y del Molino de los Moscoso, que tampoco tienen aún uso, aunque sí muchos anuncios sobre sus muros.