Emilia Chavero: "Estoy muy contenta. El Supremo ha hecho la máxima justicia"

El Tribunal Supremo desestima el recurso de Eugenio Delgado, asesino de Manuela Chavero y confirma la sentencia por la que se le condenó a prisión permanente revisable. Una noticia que ha llegado con gran alegría a la familia de la víctima. Emilia Chavero, hermana de la mujer asesinada y portavoz durante nueve años de la familia, se muestra muy satisfecha por la decisión del Alto Tribunal: "Estoy muy contenta. El Supremo ha hecho la máxima justicia", reconoce.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a prisión permanente revisable a Delgado como autor del asesinato de Manuela Chavero el 5 de julio de 2016 en Monesterio. Así, reconoce las agravantes de ensañamiento, alevosía, evitar el descubrimiento de un delito cometido anteriormente y la de comisión subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. Además, ratifica los 15 años de prisión a los que condenó por el delito de agresión sexual con violencia de extrema gravedad cometido sobre la misma víctima. Con esta resolución, desestima de manera íntegra el recurso que presentó el abogado de la defensa contra el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que confirmó la dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz.

Satisfacción en la familia

"El Supremo lo ha recalcado mucho, el jurado popular lo dejó tan claro que eso no lo puede tumbar nadie", comienza diciendo Emilia Chavero al otro lado del teléfono con una sonrisa palpable pese a no verse la cara.

En la familia de Manuela Chavero tienen el convencimiento de que la defensa de Delgado continuará reclamando y "llegarán al Constitucional y a Estrasburgo", pero señalan que en todas las instancias están avalando la sentencia. En este sentido, Emilia Chavero recuerda que la sentencia ya es firme y que no sabe "qué más cosas van a recurrir cuando las están tumbando". La hermana de la víctima asevera que están tranquilos porque "se ha trabajado muy bien". Se refiere a la Guardia Civil, a los abogados y al jurado popular que resolvió el juicio oral en la Audiencia Provincial.

Las secuelas

Emilia reconoce que la decisión del Supremo le ha alegrado mucho: "Estoy muy satisfecha, pero con muchas secuelas". Estas son las muestras de los nueve años de sufrimiento y lucha para que la muerte de su hermana tuviera justicia. Primero sin saber el paradero de su hermana y en los últimos cinco luchando para que el asesino tuviera la sentencia que esperaban.

"Me ha creado muchísimo sufrimiento y estas me han dejado secuelas", afirma. Entre ellas algunas emocionales y otras físicas, pese a tener que vivir con ellas, dice estar "mucho más tranquila con ellas sabiendo que hemos ganado todo". El padecimiento durante estos años está justificado: "Lo que más importaba no era mi estado de salud, sino que se hiciera justicia por todo lo que sufrió Manuela aquella noche en la casa del asesino". Ahora intenta recuperarse con la ayuda de médicos y psicólogos.

"No asimilo lo que le pasó"

Durante este tiempo, las fuerzas le han fallado y en muchas ocasiones ha tenido mucha debilidad, pero siempre ha tenido en mente su único objetivo, hacer justicia. "Reconozco que ha habido muchos días en los que no sé ni cómo me he mantenido en pie. Creo que ha sido ella que me iba empujando pidiendo que se resolviera todo", asevera Emilia.

El día 5 hizo nueve años de aquella trágica noche y en la cabeza de la hermana de la asesinada sigue sin creer lo que ocurrió: "Todavía no asimilo lo que ha pasado con ella. La tengo en el pensamiento siempre, me sigue causando dolor y pienso en todo lo que tuvo que pasar esa noche al caer en manos de un depredador sexual que tenía al lado de su casa".

Intentando cerrar la herida

Esta resolución del Supremo supone un punto más para cerrar la herida que "sigue abierta" para la familia de Manuela Chavero. Emilia asegura que la echa mucho de menos y, en parte, no se ha cerrado esta cicatriz porque no pudieron despedirse de ella: "Se la llevaron de una forma que no pudimos decirle adiós y eso hace que sea más difícil cerrar esa herida, ni aunque pasen 100 años".

Emilia Chavero vuelve a recibir una resolución judicial que ayuda a cerrar un capítulo más de la desagradable historia de su hermana con un único pensamiento: "Estará orgullosa de mí allá dónde esté porque me lo he dejado todo por hacerle justicia", sentencia con emoción.