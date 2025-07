Badajoz homenajea a las víctimas del terrorismo de la Guardia Civil: "Nos llamaban txakurras, perros"

"Fueron los peores años de mi vida", atinaba a decir Pepi Bernet a punto de que una lágrima corriera por su mejilla. Ella es mujer de Juan Villafanes, un agente de la Guardia Civil jubilado que trabajó durante cinco años en País Vasco en la década de los ochenta. Fue uno de los peores momentos en cuanto a la actividad de la banda terrorista ETA. Bernet y Villafanes fueron testigos de varios atentados fallidos y de la muerte de algunos compañeros de cuartel. Por ellos y por el resto de víctimas del terrorismo la Guardia Civil ha rendido un homenaje en Badajoz.

La Comandancia de la Guardia Civil en la capital pacense ha sido el escenario para la celebración del homenaje a las víctimas del terrorismo que pertenecieron a su cuerpo. El acto ha estado presidido por el general jefe de la benemérita en la región, José Manuel Santiago, y ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista; y el arzobispo de Mérida - Badajoz, José Rodríguez Carballo, entre otros.

28 extremeños, 16 de Badajoz

El general jefe ha destacado que este es un acto solemne para honrar la memoria de aquellos agentes que perdieron la vida a manos de los terroristas: "Su sacrificio representa el precio más alto que se puede pagar por la defensa de la libertad, la justicia y la seguridad de todos". Así, recordó que a lo largo de la historia han sido 243 miembros de la Guardia Civil los que han sido asesinados a causa del terrorismo. "28 víctimas extremeñas, de los cuales 16 fueron pacenses", ha recordado. En este sentido, ha enumerado cada uno de sus nombres, la fecha y el lugar en el que murieron.

Asimismo, ha señalado que no solo sufrieron ellos, por lo que "también hay que recordar el dolor de sus familias, que han sufrido la ausencia de sus queridos con una entereza y una dignidad sobresalientes". A los que les reafirmó su compromiso de "no olvidar jamás esto" y de rechazar cualquier tipo de "violencia y cualquier forma de terrorismo".

Cada 14 de julio se celebra a lo largo de todo el país actos en honor a los agentes caídos en señal de "gratitud" por entregar su vida por la seguridad del país. A lo largo de esta conmemoración sencilla se ha arriado la bandera de España a media asta y se ha realizado una ofrenda floral. Por parte de la benemérita ha entregado una corona de laurel y por parte de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo han hecho lo propio con un ramo de flores en memoria de los asesinados.

La secretaria de este último colectivo, Virginia Sánchez, fue la encargada de hacer esta entrega y es víctima del terror. Su padre era agente de la Policía Nacional y lo mataron en Urnieta (Guipúzcoa). "Bajó de casa, lo estaban esperando, le dieron ocho tiros y murió allí", cuenta. Ella no recuerda nada, tenía 13 meses cuando ocurrió, pero lucha por mantener el recuerdo de lo que la sociedad vivió en esas décadas de horror: "Los actos como hoy tienen mucha importancia porque muchos jóvenes ya no saben ni lo que fue ETA, no saben quiénes son porque, gracias a Dios, no lo han vivido", ha explicado. En ese sentido, asegura que es muy relevante para "las personas más mayores a las que les mataron a sus maridos, porque para ellos es más importante".

"Vivir allí es horrible"

En la mañana de este lunes, han estado presentes varios agentes de la Guardia Civil jubilados que tuvieron muy cerca el horror. Uno de ellos es Juan Villafanes, estuvo destinado en Zarautz (Guipúzcoa) en el año 1983. Durante cinco años estuvo en esta comunidad autónoma y fue testigo directo de lo que allí se vivía. "Conocí a Rafael Gil Marín, que lo mataron el 31 de julio del 83", cuenta. Este agente y su compañero estaban guardando unas "barcas de contrabando" que se habían incautado y "en un momento de descuido" los mataron junto a su compañero.

Reconoce que le "tocó estar los peores años allí", pero era su trabajo y tenía que cumplir con su obligación. "Vivir allí era horrible", afirma. Así, relata que cada vez que se montaban en el coche comprobaba si en los bajos había algún dispositivo extraño. Pese a la dureza de aquellos años, nunca pensó en dejar la benemérita: "No había que rendirse", asevera.

"Nos llamaban txakurras (perros)"

Quien estuvo a su lado en cada episodio de miedo e incertidumbre fue su mujer, Pepi Bernet: "Si íbamos a un centro comercial a comprar él me decía: Quédate arriba que voy a coger el coche. Si no explota ya te recogeré", recuerda con los ojos llenos de lágrimas esta mujer. "Estuvimos cinco años, fueron los más largos y los peores de mi vida", describe.

El odio hacia los agentes de la Guardia Civil no solo lo ejercían los terroristas, "era toda la sociedad". Bernet lo sufrió en reiteradas ocasiones: "Un día pedí en la tienda perejil y me dijeron que no había. Yo lo estaba viendo allí y a la que venía detrás de mí se lo dieron", relata anecdóticamente. Pepi Bernet llegó a País Vasco cuando tenía solo 22 años: "Éramos dos críos. Cuando llegamos en el tren y vimos las pintadas que había nos mirábamos e íbamos hablando sin hablar, solo con nuestras miradas", recuerda.

Pepi Bernet y Juan Villafanes tras el acto de homenaje a los agentes de la Guardia Civil caídos a manos del terrorismo. / Andrés Rodríguez

El apoyo a ETA estaba en cualquier rincón: "Soy creyente y practicante y tuvo que dejar de ir a misa porque el cura rezaba por los etarras", lamenta, aunque asegura que consiguieron que un sacerdote fuera a darle la comunión en el cuartel: "Y esa era la vida, del cuartel a tu casa y de tu casa al cuartel".

A Bernet se le remueve todo en su interior cuando recuerda cómo fue aquel tiempo en los que les "llamaban txakurras asquerosos". Traducido del euskera significa perros asquerosos. Sin duda, para ella fueron "los peores cinco años de la vida". Así, reconoce que ha conseguido: "Perdonar, pero nunca podré olvidar aquel tiempo horrible".