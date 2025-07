La Junta se compromete a cofinanciar la piscina de la margen derecha de Badajoz

La Junta de Extremadura se compromete a cofinanciar la piscina de la margen derecha de Badajoz, para la que el ayuntamiento ya ha reservado 8 millones de euros, una aportación que supera la que iba a salir de las arcas municipales para terminar esta infraestructura, cuya obra está parada desde hace 3 años y que, en su origen, siempre contempló la cofinanciación entre las administraciones local y autonómica mediante un convenio. El ayuntamiento acaba de adjudicar la redacción del proyecto para finalizar las instalaciones.

Ha sido el consejero de Presidencia, Abel Bautista, quien ha ratificado este lunes el compromiso de la Junta con este proyecto. Bautista ha confirmado que la Junta firmará un convenio con el ayuntamiento. Ha recordado que "en su día" por un problema en la ejecución del proyecto hubo que anular el primer acuerdo. De hecho, Badajoz tuvo que devolver a la Junta los fondos que ya había puesto, con intereses (más de 2,1 millones de euros). El consejero de Presidencia ha afirmado hoy que "evidentemente vamos a estar al lado del Ayuntamiento de Badajoz apoyando esa inversión necesaria para la ciudad, para vertebrarla y se verá reflejado en los presupuestos del año próximo". Ha dicho primero. Después ha matizado: "Si no es en los presupuestos del año próximo hay otras herramientas jurídicas para poder estar apoyando al Ayuntamiento de Badajoz en esa inversión".

"Será el porcentaje que el ayuntamiento necesite"

No ha puesto fecha ni plazos. "Ese es el compromiso que siempre ha tenido la presidenta de la Junta de Extremadura y es el compromiso que se materializará en el momento oportuno para que el ayuntamiento caminando al lado de la Junta de Extremadura puedan llevar a cabo conjuntamente".

Tampoco ha concretado el porcentaje de cofinanciación. En diciembre pasado, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, compareció con la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, para informar de la modificación del proyecto para poder retomarlo. En aquel momento, se comprometieron a una financiación de 12 millones de euros a partes iguales entre las dos administraciones. Ahora el ayuntamiento acaba de aprobar las modificaciones presupuestarias para aportar 8 millones. La Junta no ha tenido nuevo presupuesto este ejercicio.

Estaba y está por ver cuánto pondrá la Junta en la obra de la piscina. Bautista no lo ha dicho. "No sé si será el 50%, habrá que evaluarlo, en su día era con otro coste, se ha incrementado bastante a la hora de volver a poner en marcha ese proyecto y, por lo tanto, hay que evaluarlo, las condiciones no son las mismas ni la situación, y procede ver hasta qué porcentaje pone cada parte, pero en todo caso será el porcentaje que el ayuntamiento necesite para poder llevar a cabo esa infraestructura". Ese ha sido su compromiso.