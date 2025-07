El folklore internacional desfila por Badajoz

Badajoz ha vuelto a convertirse en la capital mundial del Folklore. Los grupos de Taiwán, Uzbekistán, Irlanda, Colombia y la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz, de la XLIV edición Festival Folklórico Internacional de Extremadura han llevado a cabo su tradicional desfile de bienvenida por las calles del centro.

Los artistas, que lucían con orgullo sus trajes tradicionales y las banderas de sus respectivos países, han ofrecido música, danza y cantes y canciones populares a las más de cien personas que han seguido el recorrido. "Adoro este festival. No soy de la ciudad, pero siempre vengo a verlo. Se trata de una experiencia enriquecedora. Yo soy una gran fan del folklore y que tengamos la oportunidad de poder ver como viven y tratan este género en países tan lejanos y culturas tan distintas a la nuestra es muy gratificante.", comentaba Teresa Cano minutos antes de que el desfile arrancara.

Las coloridas y diferentes propuestas de cada país no han dejado indiferente a nadie. El grupo anfitrión, la asociación de Coros y Danzas de Badajoz, que se encontraba a la cabeza del desfile, ha lucido los típicos trajes tradicionales de Castuera, Santa Amalia y Garganta de la Olla. No obstante, para Lorenzo Martínez, uno de los miembros de la asociación, "tanto las canciones como los trajes en sí no son lo verdaderamente importante". "Lo que de verdad importa es que podemos llenar Badajoz de color y cultura. Es un orgullo ser el anfitrión de en evento de tal calibre", ha señalado.

Los grupos 'Fang-shigang Dance Theatre', de Taiwán y 'Shark Sadolari', de Uzbekistán, han animado las calles con algunos de los bailes y canciones tradicionales que los niños de la ciudad pudieron aprender en el día de ayer.

Quiénes se han llevado todas las miradas ha sido el grupo irlandés, 'Brú na Bóinne', que hoy hacía su primera aparición en este festival. Una propuesta colorida y sorprendente, en la que a pesar del calor, sus integrantes lucían una gran peluca que ha estado en boca de la mayoría del público presente.

Como Manuela Márquez, dueña de la pastelería Ipanexsa de la calle Menacho, que desde hace 25 años, no se pierde este desfile "por nada en el mundo" y se ha mostrado muy sorprendida con la propuesta irlandesa. "Es el que más me ha gustado sin duda. Aunque, no podemos desprestigiar al resto. Esto es una oportunidad única, no solo para los participantes, también para los vecinos de la ciudad. Este choque de culturas sirve para que conozcamos más al mundo y el mundo pueda conocernos a nosotros", ha comentado.

Una idea a la que también ha hecho alusión el director del Festival, Eduardo Fernández. "Este desfile está organizado para el disfrute. No se concibe otra cosa. El disfrute de organizadores, participantes, voluntarios y por supuesto, de Badajoz. Es un orgullo la gran acogida que tiene y el buen trato de los vecinos cada vez que se lleva a cabo", ha subrayado.

Primera gala

Esta noche, a las 21.30 horas, tendrá lugar la ceremonia de apertura del festival en la plaza de Minayo. Posteriormente, a las 22.00,horas, tendrá lugar la primera gala oficial en la sala principal del Teatro López de Ayala con la participación de la asociación de Coros y Danzas Extremadura de Badajoz y el grupo 'Fang-shigang Dance Theatre' de Taiwán.

Esta última agrupación se caracteriza por promover las danzas tradicionales chinas y las danzas folclóricas taiwanesas con un estilo estilizado y escénico. Ha representado a su país en festivales de todo el mundo, destacando por su elegancia y precisión artística. Actualmente, este conjunto cuenta con más de 30 integrantes de entre 17 y 22 años con al menos ocho años de experiencia en los escenarios.

El precio único de las entradas es de 10 euros.