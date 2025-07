Fondenex rechaza la construcción de una gran tirolina en la sierra de Hornachos (Badajoz)

El Fondo para la defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) ha mostrado su absoluto rechazo a la tirolina de 700 metros que la Diputación de Badajoz prevé construir en la sierra de la localidad pacense de Hornachos.

A través de un comunicado, ha informado de que ya ha denunciado estos planes ante la Junta de Extremadura, a cuya Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería de Agricultura se ha dirigido para exigir que se paralice una actuación que considera "ilegal". Además, ha advertido de que, si es necesario, denunciará el proyecto ante la Comisión Europea, ya que la tirolina se va a financiar con fondos procedentes de Europa.

Fondenex justifica su oposición a la construcción de esta instalación de ocio recordando que la sierra de Hornachos fue objeto de uno de los primeros proyectos de conservación de la naturaleza llevados a cabo en España a finales de la década de los 80 por la Unión Europea, centrado en su comunidad de aves rapaces, y posteriormente, declarada ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZIR (Zona de Interés Regional), con más de 12.000 hectáreas.

En este sentido, el colectivo esgrime que su comunidad de vertebrados es "sobresaliente", pues se encuentran como nidificantes aves tan valiosas y escasas como el águila imperial, el águila perdicera, el águila culebrera, el águila calzada, el alimoche, el buitre leonado, la cigüeña negra y mamíferos como el lince ibérico, el gato montés o la nutria y, a su juicio, una tirolina de 700 metros no solo no es necesaria para la conservación de este paraje, sino que supone un problema, "porque se trata de cables que las aves no ven, como si fueran cables de tendidos eléctricos, contra los que todos los años mueren cientos de grandes aves como buitres, cigüeñas, águilas, avutardas, grullas", alertan.

"Dada la densidad de grandes aves en la sierra de Hornachos, disponer una tirolina cruzando uno de sus valles es una verdadera temeridad y un disparate mayúsculo", afirma Fondenex, que, además, cree "desorbitado" la inversión de 300.000 euros que se ha anunciado para construirla.