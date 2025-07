La obra de la Fundación CB cambia la planificación de los trabajos en la plaza de San José en Badajoz

Las obras que mantienen prácticamente cerrada la plaza de San José, en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz, han entrado en su recta final y la previsión es que terminen al final del verano. Sin embargo, el ayuntamiento ha tenido que amoldar la planificación a los trabajos que ha comenzado la Fundación CB para la construcción de su sede en la cercana plaza de Santa María.

La actuación en la plaza de San José contempla plataforma única en el acceso desde la calle San Pedro de Alcántara hasta el arco del Peso. En esta esquina de la plaza se colocará un mosaico de calçadihna alusivo a la muralla de la Alcazaba, que quedará a la misma altura que el acerado para hacer accesible el trayecto hasta la puerta del Capitel. Será lo último que se acometa en esta obra.

Se ha tenido que dejar para el final porque Fundación CB ha solicitado al ayuntamiento poder ocupar en agosto el espacio situado junto a la Bodeguita de San José, para poder bombear el hormigón para la cimentación de su edificio, según explica el concejal de Vías y Obras y Urbanismo, Carlos Urueña. Los camiones de hormigón no pueden entrar a la plaza de Santa María por abajo y la solución más práctica es colocar en la plaza de San José la hormigonera y bombear por encima del edificio de la Bodeguita de San José.

Colocación de la calçadinha. / S. GARCÍA

El concejal defiende que deben dar prioridad a la obra de la Fundación CB, que tantos retrasos ha sufrido por distintos motivos y que es «muy importante para el Casco Antiguo». Es la solución para no retrasar más la obra y que, por otro lado, camiones tan pesados no estropeasen el empedrado recién colocado. Cuando Fundación CB no necesite este acceso porque termine la cimentación se empezaría a colocar el mosaico. Si el resto de la obra de San José finaliza antes, lo que hará el ayuntamiento es abrir la plaza y sacar después otro contrato para colocar el mosaico.

En Suárez de Figueroa

El proyecto de reforma de la plaza de San José contempla la renovación completa de las redes de abastecimiento y saneamiento, pues se trata de una zona en la que se han registrado múltiples roturas en las tuberías. Las averías no solo afectaban a la plaza, por tratarse de una red principal. Esta obra ya está terminada y colocado el adoquín en la superficie. Ahora se está sustituyendo la red de abastecimiento en la calle Suárez de Figueroa, la que baja desde el lateral del edificio de las Adoratrices. Esta calle también será de plataforma única, con calçadinha en las aceras y adoquín en la calzada. Esta obra se acabará en octubre.

Ayer se estaba terminando de colocar la calçadinha con plataforma única en la entrada desde el arco del Peso. La acera anterior que llegaba a la puerta del Capitel era muy estrecha. El pavimento de ahora dota de accesibilidad esta entrada.

El proyecto contempla además la instalación de una escultura de Alfonso IX, firmada por Estanislao García, el mismo autor de la estatua de Ibn Marwan ubicada en los jardines junto a la puerta de Carros. Alfonso IX se situará en la proyección de la calle San Pedro de Alcántara donde están ahora los aparcamientos, delante de la terraza de la Bodeguita de San José. De esta forma, los transeúntes que entren a la plaza desde San Pedro de Alcántara se la encontrarán de frente. El proyecto de la plaza incluye la cimentación de la estatua, que se colocará cuando esté terminando la obra. Los trabajos en San José empezaron a mediados de marzo con un plazo de ejecución de 5 meses. Se adjudicaron a Gosadex por 382.528 euros.