Cierra Espina Hobbies, la última tienda especializada en modelismo y miniaturas de Extremadura

Era la última tienda especializada en modelismo de miniaturas que quedaba en toda Extremadura. Ahora, tras doce años de actividad en el Casco Antiguo de Badajoz, Espina Hobbies cierra sus puertas definitivamente. La bajada continua de ventas, agravada por "la falta de afluencia al centro" y la pérdida de recursos económicos, ha obligado a su propietario, Alejandro Espina Hidalgo, a bajar la persiana. “Las ventas están bajando a marcha forzada aquí en el Casco Antiguo. Y, la verdad, ya no me quedan recursos para seguir,” señala este pacense, quien ya ha comenzado la liquidación del negocio.

El establecimiento, situado en la calle Pizarro, nació en 2012 como un proyecto personal. Alejandro se quedó sin trabajo como topógrafo durante la crisis de 2008. “Echaba currículums incluso para irme al extranjero y no me llamaban. No sabía a qué dedicarme, y como soy aficionado al modelismo desde pequeño, decidí abrir la tienda,” cuenta. Espina Hobbies nació como el sueño de Alejandro de vivir de una de sus pasiones. La imagen de la tienda surgió, como relata, de manera espontánea. "Buscando logotipos y palabras se me ocurrió una raspa. Me pareció simpático y que podía funcionar bien con mi apellido,” recuerda con una sonrisa.

Alejandro atiende a dos clientes en la tienda. / Santi García

El negocio comenzó con material de modelismo y miniaturas. Con el tiempo, se fueron incorporando los juegos de mesa, puzzles, casas de muñecas y vehículos a escala, entre otros productos. Durante más de una década, Espina Hobbies se convirtió en un negocio pionero en su especialidad y referencia para toda la comunidad aficionada en Extremadura. “Aquí ha habido otras tiendas antes, pero yo creo que conmigo se dio un salto. Al ser aficionado, daba un servicio mucho más técnico, y eso la gente lo ha valorado,” afirma Alejandro.

A lo largo de estos años, la tienda se convirtió también en un lugar de encuentro y admiración para muchos visitantes. Además de la clientela fija, el propiestario del negocio cuenta que día a día acudían personas de todos los perfiles a admirar el material "único" que se exponía en las estanterías del local. “Venía gente de todos lados. Y muchas personas me decían que podía cobrar por pasar, porque era una tienda que siempre ha gustado mucho. Una tienda para curiosear", recuerda con cariño.

Con especial cariño recuerda, sobre todo, a los niños. "Es con el mejor recuerdo que me quedo", admite. En una época dominada por la presencia de las nuevas tecnologías, Alejandro Espina se esperanzaba con cada niño que al pasar la puerta se llevaba una maqueta. "Cada niño que se interesaba por montar una, por hacer algo con las manos… para mí eso ha sido una maravilla”, dice con emoción.

Plataforma única

Pero "en una ciudad pequeña y con un nivel de renta limitado", como afirma Alejandro, el negocio siempre se sostuvo en el filo. “Hemos estado en el límite de la subsistencia, de sobrevivir”, admite. A esto se sumó, como cuenta, "la inflación tras la guerra de Ucrania", que encareció notablemente el stock. “Los precios subieron una barbaridad. También ha influido mucho,” dice.

La situación del Casco Antiguo "empeoró las circunstancias". La plataforma única, señala Alejandro, ha sido el golpe final. “Un bajón bastante fuerte. La gente no puede venir con el coche, no puede aparcar cerca. Y toda esa bajada de afluencia se nota muchísimo. Si no hay gente paseando, no hay ventas". El propietario del negocio hace responsable del cierre de establecimientos en la zona, en parte, a las administraciones públicas. "Desde el gobierno hasta la alcaldía. Parece que aquí las empresas somos todos del IBEX 35 y que vamos todos sobradísimos. En cambio, siempre vamos asfixiados", señala.

Alenjandro en el escaparate de Espina Hobbies. / Santi García

Ahora, el propietario de Espina Hobbies vuelve a su profesión 15 años después. “Gracias a Dios he conseguido trabajo otra vez en topografía. Me hubiese gustado acabar aquí, pero como no puede ser, volvemos a los orígenes,” cuenta.

"Me queda el orgullo de haber levantado algo desde cero y haberlo mantenido estos años", concluye Alejandro. La tienda permanecerá abierta hasta agotar existencias. Con descuentos y recuerdos para quienes aún quieran despedirse de ella.