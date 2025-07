Puerto d'Indias, este sábado en las 'Noches musicales' de la Rucab de Badajoz

El grupo Puerto d’Indias, compuesto por 24 integrantes, es el invitado de este sábado a las 'Noches musicales' de la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab).

El público podrá disfrutar de su variado repertorio musical en los jardines de la Rucab, donde sonarán boleros, tangos, bossa, salsa, bachatas y canciones pop de aristas tan reconocidos como Virgilio Expósito, Peteco Carabajal, Caetano Veloso, Juan Luis Guerra, Cacho Castaña o Willy Colón.

También interpretarán canciones míticas como 'América' de Nino Bravo, 'Amigo', de Roberto Carlos, 'Chan Chan', de Compay Segundo, 'Imagine', de John Lennon o 'Show must go on', de Queen, entre muchas otras.

El concierto comienza a las 22.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.