La Junta actualiza el proyecto para terminar la Facultad de Medicina en Badajoz

Nuevo paso para terminar la Facultad de Medicina y Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura en (Badajoz). Los alumnos estrenaron el aulario a finales del pasado mes de enero, pero queda pendiente la construcción de un segundo edificio, en el que se ubicarán los despachos de departamentos, los laboratorios de investigación, seminarios y aulas prácticas.

Ahora, la Junta de Extremadura ha licitado la revisión del proyecto de ejecución para contratar las obras de esta segunda fase. El proyecto se redactó en 2019, por lo que era necesario actualizar las normativas y precios de mercado. La inversión prevista inicialmente superaba los 10,5 millones de euros, pero este presupuesto se podría incrementar entre un 20 y un 30%, según las estimaciones de la Consejería de Educación, que toma como referencia otras obras en las que ha habido que adaptar los costes a los tiempos actuales.

No obstante, el aumento no se determinará con exactitud hasta que no esté finalizada la revisión del proyecto, que se ha licitado con un presupuesto base de 197.212 euros, incluidos el estudio de seguridad y salud y la dirección de obras.

El plazo para presentar ofertas acabó el 16 de julio y está previsto que la mesa de contratación abra el sobre con la documentación administrativa el próximo martes.

Educación se muestra prudente con la posible fecha de inicio de la segunda fase, pues una vez que el proyecto esté adjudicado, entregado y supervisado por los técnicos de la consejería, se tendrá que solicitar al Ayuntamiento de Badajoz la licencia de obras y, posteriormente, se sacarán a concurso. «Se trata de un proceso que llevará un periodo de tiempo prolongado, ya que en él participan distintas administraciones», apuntan.

También el plazo de ejecución se fijará en función de lo que establezca el proyecto. «Es una actuación muy deseada y esperamos poder acometerla lo antes posible», se limitan a señalar.

En la primera fase de la Facultad de Medicina, que se adjudicó por 9,8 millones (a las que se sumaron 2 más en equipamiento y telecomunicaciones), se ha construido el edificio que alberga el aulario, la zona de dirección, los servicios comunes, el salón de actos, la biblioteca y la cafetería, pero el área departamental se mantiene en la antigua.

Una torre de 8 plantas

El actual edificio y el futuro -diseñados por Matos Castillo Arquitectos- formarán un conjunto unitario. Para conseguir su integración, en esta segunda fase se construirá una torre «casi cuadrada» de 8 plantas, que complementará la singularidad volumétrica del zócalo sobre el que se asienta el aulario. Los departamentos se podrán agrupar por plantas y organizar de modo «absolutamente flexible», en función de las necesidades.

También la envolvente de los edificios será la misma: chapa plegada perforada o no perforada para permitir el paso de la luz natural a todos los espacios.

Las obras no afectarán a la actividad en el edificio principal, pues se puede construir con independencia y en el último minuto conectar con el vestíbulo de la planta baja.