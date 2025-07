La Ley de la Segunda Oportunidad se dispara: un 40% más de casos en un año

No existe límite de deuda para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. Hace solo unos meses, el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz condonaba 1,7 millones de euros a un jubilado, pero no es la cifra más elevada que se ha cancelado con este mecanismo legal. . En otros juzgados de España, ha habido casos en los que los solicitantes han conseguido liberarse de una deuda de hasta 8 millones de euros. Lo que sí hay son unos requisitos para beneficiarse de la exoneración. Uno de ellos es la «buena fe del deudor» (no haber cometido cierto tipo de delitos ni haber sido sancionado por Hacienda o la Seguridad Social, que el concurso no haya sido culpable o presentar documentación, entre otros). Además, debe ser insolvente y tener dos o más acreedores. También existen supuestos en los que le ley no permite acogerse a este mecanismo: cuando haya condenadas de prisión por delitos societarios, contra el patrimonio o los derechos de los trabajadores o si las deudas son por indemnizaciones por la responsabilidad en un accidente y por pensiones de manutención.