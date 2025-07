El delegado del Gobierno garantiza una feria "segura" en Villanueva tras el tiroteo de este martes y dice que es un hecho "aislado"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asegurado este miércoles que el tiroteo ocurrido ayer en el recinto ferial de Villanueva de la Serena, en el que murió un joven de 32 años, "es un hecho aislado en una ciudad segura, con índices de delincuencia muy bajos", por lo que ha garantizado que "todo está perfectamente diseñado para disfrutar de una feria en absoluta seguridad".

En una comparecencia junto a la alcaldesa y el jefe de la Policía Local, Quintana ha informado de que ya se han destinado efectivos de la Policía Nacional desde Mérida para reforzar la seguridad en Villanueva y ha avanzado que se está analizando la posibilidad de incrementar aún más el número de agentes. "Se dan las circunstancias para permitir que los villanovenses y toda la comarca celebren las fiestas con total seguridad", ha señalado.

Investigación del tiroteo

Respecto al suceso, ha indicado que el caso está judicializado, aunque ha confirmado que, además del fallecido y el herido, "se encontró un vehículo ardiendo que puede tener relación con los hechos y va a ser analizado". Ha destacado la "plena coordinación" entre Policía Nacional y Guardia Civil, que actuaron de forma inmediata tras el incidente.

En cuanto a los rumores y bulos difundidos tras el suceso, Quintana ha advertido del daño que provocan. "Cuando ocurre un hecho como este, los bulos hacen mucho daño y generan una inseguridad que no se corresponde con la realidad de esta ciudad", ha afirmado.

Por su parte, la alcaldesa, Ana Belén Fernández, ha hecho un llamamiento a la calma y ha insistido en que se trata de un incidente aislado, ajeno a la organización de las fiestas de Santiago y Santa Ana. "No hay ninguna señal de preocupación que impida celebrarlas con absoluta normalidad", ha afirmado. No obstante, ha indicado que, si algún feriante decide no abrir "por deferencia con la familia del fallecido", está en su derecho.

Fernández ha lamentado el uso de las redes sociales para "confundir, meter miedo y lanzar mensajes falsos", y ha pedido a la ciudadanía que acuda a medios de comunicación fiables para contrastar la información.

Igualmente, el jefe de la Policía Local, Juan Pedro Urán, ha trasladado un mensaje de "firmeza y seriedad", asegurando que el cuerpo trabaja con rigor para esclarecer lo ocurrido y ha reforzado los dispositivos de seguridad en los actos programados. "No toleraremos ningún comportamiento que ponga en riesgo la seguridad y la convivencia. Nuestra prioridad será preservar el orden público", ha concluido.