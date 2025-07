El retorno, "acompañado" del ibis eremita a La Serena

Hace dos noches, mi amigo Jacinto Palomo me escribió con una noticia que me llenó de alegría: nuestro viejo conocido, el ibis eremita, había regresado a su cortijo en pleno corazón de la comarca de La Serena. Pero esta vez no lo había hecho solo. A su lado, otro ejemplar de su especie lo acompañaba. Un dato esperanzador, si recordamos que esta emblemática y amenazada ave, había abandonado la zona el pasado mes de marzo.

Su marcha nos dejó una sensación triste, puesto que durante casi tres años, el ibis estuvo sobrevolando los cielos entre Cabeza del Buey y Castuera, convirtiéndose en parte del paisaje y del imaginario de quienes seguimos de cerca a esta especie tan amenazada como fascinante. No volvimos a saber de él hasta que Jesús Gil Morión, amigo y gran conocedor del Proyecto Eremita, me confirmó que el ave había regresado a Cádiz en busca de pareja… y que estaba criando. Una noticia que, más que alegría, nos devolvía la esperanza.

Hay que resaltar que a pesar de esta migración, el Proyecto eremita trabaja solo en Cádiz y está conformado por el Zoobotánico Jerez , la Sociedad Gaditana de Historia Natural y Junta de Andalucía.

Ibis eremita. / Juan José Benítez

Liberado en 2020

El ibis protagonista de esta historia no es un ave cualquiera. Nació en 2019 en el zoo de Basilea y fue liberado en 2020 como parte del Proyecto Eremita, una iniciativa pionera que busca reintroducir la especie en libertad en la península ibérica. Poco después de su liberación, el GPS que lo seguía falló, y se le perdió la pista. Fue Jacinto, dueño de la finca en La Serena, quien nos alertó de su presencia meses más tarde. Desde entonces, lo hemos visto convivir con cigüeñas y buitres, buscar insectos entre ovejas, e incluso encaramarse a los característicos dientes de perro de esta tierra. Una postal tan insólita como bella.

Durante esos tres años, el ibis no solo se adaptó a la vida en la estepa extremeña, sino que se convirtió en una auténtica atracción para los amantes de las aves. Su exótica figura, negra y brillante, contrastaba con el entorno, despertando la admiración de turistas y vecinos. Pero ahora, ha dado un paso más: ha sido padre. Y no solo eso. Ha traído a su pollo a La Serena, como si quisiera enseñarle aquel lugar que lo acogió con tanto respeto.

Cuando Jacinto me avisó de su regreso, no tardé en acercarme. Pude fotografiarlos juntos, acicalándose y alimentándose con una ternura que pocas veces se puede observar en estado salvaje. Avisé a Jesús y contactó rápidamente con el equipo del Proyecto Eremita, quienes nos confirmaron que el ave había criado en la zona de la Barca de Vejer, en Cádiz, y que este era el único pollo que había sacado adelante esta temporada.

Nuevos ejemplares

Ahora, solo nos queda desearles una buena estancia. Que disfruten de La Serena tanto como nosotros disfrutamos de su presencia. Y soñar, por qué no, con que año tras año nuevos ejemplares se sumen a esta incipiente migración y que la estepa se convierta en un punto habitual de invernada para los ibis eremitas.

Eso sí, la responsabilidad es nuestra. Esta especie ha tenido malas experiencias en Extremadura —salvo nuestro ejemplar, afortunadamente— y su futuro depende en buena medida del respeto y cuidado que le ofrezcamos.

Mi gratitud, como siempre, va primero para Jacinto, ganadero comprometido con el medioambiente, que nunca deja de avisarme de lo que ocurre en su finca. También al equipo del Proyecto Eremita, por su incansable labor, y, cómo no, a Jesús Gil, gaditano de corazón extremeño, siempre atento a los pasos de este singular visitante alado que ya sentimos como nuestro