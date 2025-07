Una vecina pacense afectada por el incendio de Las Vaguadas: «Nuestro mayor miedo fue que las llamas llegaran al depósito de gasoil»

Sofía Halcón Olmedo recuerda con angustia cómo, sobre las cinco y media de la tarde de este lunes, las llamas se acercaron agresivamente a su vivienda ubicada en Las Vaguadas. «Un susto tremendo. Mi hijo de 14 años fue el primero que oyó algo raro. Al asomarse por la ventana se vio cerca de la llama», relata. La rapidez con la que el fuego avanzó dejó a la familia y a los vecinos en estado de alerta constante. «Los nervios te comen», cuenta Sofía. Enseguida todos en su casa se pusieron manos a la obra. Cogieron las mangueras e intentaron extinguir el fuego. «Se hizo eterno. Mi hijo estaba asfixiado, llegaron vecinos y lo tuvieron que relevar», recuerda esta vecina.

Este fue solo el primero de los dos incendios que tuvieron lugar este lunes en la zona. El fuego comenzó en una cuneta situada en la carretera de Valverde y, con rapidez, se extendió a un solar sin desbrozar en Las Vaguadas. Los residentes aseguran que la parcela donde se extendieron las llamas, que ahora se encuentra calcinada, es conocida como «el verde del ayuntamiento». Un solar «abandonado y con setos sin cortar desde hacía tiempo» —presuntamente municipal, a falta de confirmación del consistorio— situado entre dos viviendas de la calle Pantano Puerto Peña.

El fuego cruzó la carretera de Valverde alcanzando la zona de maniobras y el interior del cuartel de Sancha Brava, cuya piscina tuvo que ser desalojada preventivamente. Aunque algunas viviendas colindantes sufrieron daños en persianas y setos, no se reportaron heridos.

La situación pudo haber provocado daños mayores. Sofía detalla que el peligro añadido fue la proximidad de las llamas a su depósito de gasoil para la calefacción: «Ese fue nuestro mayor miedo. No sabíamos si ardería o no, pero lo tenemos grabado», cuenta esta vecina. «Ahora sentimos intranquilidad e impotencia. No dormimos durante toda la noche», añade.

Como consecuencia del fuego, el entorno del complejo Sancha Brava se tiñe ahora de gris. Todavía se percibe el olor a quemado, y en la parcela donde se propagó el incendio se observan zonas humeantes que mantienen intranquilos a los vecinos. Además, no solo en Las Vaguadas se vieron afectados. El fuego quemó sobre las seis de la tarde del lunes una torre de comunicación que dejó a los residentes de La Dehesilla del Calamón sin internet hasta ayer.

Segundo fuego

El segundo fuego se declaró alrededor de las diez de la noche, en el camino entre Las Vaguadas y la Barriada de Llera. Aunque no requirió evacuación, sí prolongó las labores de extinción de los bomberos durante toda la noche.

Los vecinos de Las Vaguadas, que en apenas cinco días han sufrido cuatro incendios en la zona, aseguran vivir ahora con miedo. «No sabemos qué está pasando», concluye Sofía.