Enrique Falcó, del proyecto 'Bordando Sonrisas' de Badajoz: «Transformamos ropa y conciencias»

«No solo hemos transformado ropa, también hemos transformado conciencias», señalaba orgulloso Enrique Falcó ayer en el acto de presentación del proyecto ‘Bordando Sonrisas’.

De marzo a julio, los alumnos del programa Crisol ‘Reactiva Comercio’ desarrollado por ACL Formación, al que Falcó pertenece, han pasado a formar parte de los miembros del taller de costura solidario, impulsado por Apramp Badajoz.

Esta iniciativa se ha llevado a cabo con el objetivo de fomentar la inclusión social y la sensibilización ciudadana con mujeres en situación de vulnerabilidad, así como poner en valor el trabajo artesanal y consumo sostenible mediante la reutilización creativa de materiales textiles y accesorios.

«Tras tres meses en el taller, nos ha quedado claro que con una simple donación de ropa en buen estado se pueden hacer maravillas», comentaba Falcó. Y es que, a través de la costura, los alumnos le han dado una nueva vida a prendas recicladas, promoviendo así la economía circular con fines sociales.

Previamente, Falcó, junto a su 13 compañeras, llevaron a cabo una recolecta de donaciones textiles en los puntos y contenedores establecidos para ello. Tras ello, realizaron un proceso de selección y clasificación de los materiales que podían ser reutilizados o readaptados, para posteriormente, ponerse manos a la obra.

«Había algunas a los que se le daba mejor que a otros usar la aguja. Yo era de los peores, no lo niego. Igual no teníamos buenas dotes, pero lo que sí ha habido en todo momento eran ganas, sentimiento y un ambiente increíble. Hemos aprendido a cooperar, a trabajar en equipo y apreciar lo que tenemos y reciclar, y sobre todo a creer en uno mismo. En este proyecto se ha bordado ropa, mentalidad y conciencias», comentaba Enrique Falcó.

‘Bordando sonrisas’

Para la monitora del taller de costura, Guadalupe Plaza, el nombre del proyecto «no podía ser más acertado». «En mi taller no se acepta el miedo. Por muy vulnerables que se sintieran, las fobias, penas y miedos debían dejarlos fuera y transformarlos en sentimientos positivos. Solo se permitían sonrisas. Y así ha sido, todas y todos han cosido y bordado sonriendo», narraba.

«La actitud es importante, lo he podido comprobar. Chicas y chicos que no habían cogido una aguja y una máquina de coser en su vida han evolucionado y han sacado hacia delante todo lo que se han propuesto», añadía.

Aunque las técnicas de costura no ha sido en lo único que los chicos han evolucionado. Confianza, decisión, seguridad en uno mismo, son varios de los aspectos en los que el alumnado ha admitido haber mejorado durante el proyecto. Como la brasileña María Conceição, que ha pasado de «estar apartada y sola» a sentirse como en casa «gracias al apoyo e impulso que se me ha brindado, no solo los compañeros o el taller, si no también desde todas las partes que forman parten de este proyecto, como Luciana Pinheiro, de Apramp, quién ha estado a mi lado desde que tenía 13 años», explicaba.

Las creaciones

El aprendizaje de los alumnos pudo verse reflejado en el día de ayer. A modo de exposición, estos mostraron a los presentes las creaciones textiles elaboradas durante el taller. Las camisetas, faldas, vestidos y pantalones se acompañaban de bisutería, accesorios y recuerdos. Pendientes, collares, pulseras e incluso fundas de móviles elaboradas y cosidas a mano.

Esta exposición se instalará a partir de hoy y de forma permanente en Apramp Badajoz, con la posibilidad de adquisición del material por parte del público para así poder reinvertir en el taller.

La recaudación se destinará íntegramente a apoyar procesos de integración social.

Los promotores pretenden que esta iniciativa tenga continuidad para los próximos años.