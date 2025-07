Un grupo de inmigrantes vive desde hace meses en el parque del Rivillas de Badajoz

Cuatro hombres de nacionalidad gambiana duermen desde hace aproximadamente tres meses en el parque del arroyo Rivillas de Badajoz. A falta de una alternativa habitacional, han instalado un pequeño asentamiento improvisado donde tienden su ropa, beben agua de una fuente cercana y pasan los días a la intemperie.

«Dormimos aquí. No tenemos nada. No familia, no casa». Dice uno de ellos en conversación con este medio. Asegura que lleva más de un año en España debido a la situación complicada que vivía en su país: «En África muy difícil. No hay trabajo», cuenta. Todos han sido trasladados de ciudad en ciudad hasta llegar a la capital pacense. La mayoría llegó en barco en una travesía que recuerdan «difícil».

La escena que viven actualmente no es nueva en la ciudad. Según Cruz Roja, esta zona del parque es uno de los puntos habituales donde se refugian personas sin hogar. «Tenemos un equipo que sale tres veces por semana por la noche. Les damos comida, agua, mantas si hace frío, y también los derivamos a servicios sociales si hay posibilidad», explican desde la entidad.

Los cuatro hombres, de entre 30 y 40 años, según relatan, reciben una ración de comida diaria a través de Cruz Roja y pueden ducharse una vez a la semana en los comedores sociales, como el de Martín Cansado. Pero más allá de la ayuda básica, su situación no mejora. «Yo quiero trabajar, pero no tengo papeles», dice uno de ellos.

Centros desbordados

El grupo se encuentra a la espera de poder acceder a un centro de acogida o lugar de hospedamiento, como el Centro Hermano, que actualmente está completo. Bamba, un joven de Malí que sí duerme allí, visita regularmente a sus amigos en el parque del Rivillas. Fue él quien facilitó parte de la conversación con este medio al hablar algo de español.

De la situación de saturación de los centros de acogida ya se informó el pasado mes de junio en la memoria anual de Cáritas Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz.

El número de personas extranjeras atendidas este año con respecto a 2024 ha aumentado un 14,4%. El 32% está en situación administrativa irregular. Esta subida ha provocado que desde la entidad se vean desbordados y sin poder brindar los recursos necesarios a todos los inmigrantes que llegan a la ciudad. Este es el caso del grupo de hombres que ahora hacen vida en el parque del Rivillas.

Cruz Roja confirma que muchos de estos casos están a la espera de una plaza para hospedarse. Otros son devueltos a otras localidades donde quedan espacios libres o donde se les pueden facilitar más recursos. «Cuando podemos, los derivamos a recursos en otras localidades, pero no siempre hay hueco», explican desde Cruz Roja.

Antes, en un autobús

En el grupo reina la incertidumbre. No saben qué hacer ni qué será de sus futuros. La mayoría asegura que su único propósito es encontrar trabajo y conseguir los papeles. Además de aprender el español. Según cuentan, llegaron a la ciudad tras pasar por Mérida y otras localidades. Algunos estuvieron semanas durmiendo incluso en un autobús. Ahora, sin hogar ni expectativas claras, su situación se alarga sin solución a la vista.

Vecinos de la zona aseguran que, aunque el grupo «no ha causado problemas», su presencia constante ha generado cierta inquietud. Durante el día, según los residentes, reciben la visita de otros amigos migrantes en el entorno y realizan actividades básicas del día a día como cortarse el pelo o tender la ropa. «Paseando sin camiseta y descalzos», aseguran fuentes vecinales. Algunos vecinos han trasladado su preocupación a la Policía Local, que ha acudido en varias ocasiones a la zona, por lo que consideran una situación de abandono institucional más que de convivencia. La última vez que las autoridades recibieron un aviso sobre este grupo fue este jueves por la mañana.

Por otra parte, los cuatro migrantes manifiestan que su deseo no es mantenerse ahí. Explican que es el único espacio que tienen para pernoctar y vivir teniendo en cuenta las circunstancias.

Al calor sobreviven como pueden. Tienen su espacio guardado con toallas y mantas en la sombra y mantienen cerca de ellos garrafas de cinco litros que llenan con agua de la fuente para refrescarse constantemente. «Estamos aquí. Esperando. No sabemos qué va a pasar», concluye uno de ellos.