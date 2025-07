Territorio Makers en Badajoz: el valor de los oficios

José Manuel Muñoz es Metal Mundo en las redes sociales. Empezó como Jose de Metal Mundo en Youtube y, en Instagram, Metal Mundo Makers.

Siempre ha valorado mucho su trabajo. "Soy herrero, soldador, la gente veía que mi oficio era sucio y yo quería dignificar mi profesión". Le gusta mucho "el rollo de los americanos", los welder. Veía muchos vídeos de fragua "y algo en mi interior me dijo que yo tenía que mostrar mis conocimientos, llevo ya 27 años en el mundo de la soldadura y me animé a hacer un video".

Esta aventura comenzó hace ocho años. Empezó con un primer video, que tiene medio millón de reproducciones. "Ahora parece que los números son una locura, pero hace ocho años eran muchos". En ese primer video enseñaba a taladrar acero inoxidable. "Cuando taladramos hierro cuesta poquito, pero acero, como el material de la broca es igual que el que vamos a perforar, al final es poquita velocidad, refrigerar la broca, con unos pasos y empezó la gente a animarme". El canal se llamaba Inox Mundo, porque era su correo electrónico. Pero no quería ceñirse al acero inoxidable y se bautizó como Metal Mundo. Empezó con vídeos de soldadura, que la gente demandaba, "se disparó la cosa" y hoy suma 1.600.000 suscriptores entre las cuatro redes sociales.

José Manuel es de Villena (Alicante) y tiene una empresa, ArquDeco, con dos socios, Ángel y José Luis. Son once. Trabajan solo por la mañana. Por las tardes se metió en esta aventura. Empezaron a llegar las marcas, que "te ayudan en el tema económico, por supuesto, y también ese equipo que tú nunca vas a poder tener o te acercan esa gran maquinaria (soldadura láser, robótica) y puedes mostrarlo a la gente, es un apoyo fantástico".

Aprendió el oficio de su padre, que era herrero. "A mí se me caía la baba". De pequeño ya le ponía remaches a los playmobil. Terminó EGB y cuando llegó el momento de entrar en el instituto le dijo a su padre que lo que él quería realmente era trabajar.

En el sector de la construcción (fontaneros, herreros, albañiles) no hay profesionales y está muy solicitado en los centros de formación, donde da charlas a los chavales, que "se motivan muchísimo, por lo menos crear la escuela que viene y el futuro, porque la Inteligencia Artificial está muy bien, pero no nos va a hacer los edificios, se necesitan estos oficios que no pueden morir, deben seguir existiendo".