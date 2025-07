96 policías locales se incorporan en agosto a 41 municipios de Extremadura

Es el más joven (21 años) y número 1 de la promoción de Badajoz. Hijo de Policía local, también lo fue su tío abuelo, ya retirado. Miembro de una saga de policías locales en Badajoz, Marco Antonio Cayetano tenía claro desde muy joven cuál sería su futuro profesional. «Ver a mi padre sirviendo a la comunidad y cómo mis amigos también lo admiraban, es una vocación que tengo desde siempre». Cuando cumplió 18 años decidió opositar. Tras todo el esfuerzo y dedicación que le ha supuesto aprobar y el periodo de formación, llega el momento de pisar la calle. De momento está donde quería llegar y todavía no se ha planteado qué peldaño del escalafón querría alcanzar. «Estoy perfectamente como agente y si en algún momento pudiera ascender, no me importaría». Lo que sí tiene claro es que quiere quedarse en Badajoz. «Siempre me ha gustado mi ciudad, toda mi familia está aquí y querría quedarme toda la vida». ¿Por qué Policía Local y no otro cuerpo de seguridad? «Porque con la Policía Nacional o la Guardia Civil tienes que irte fuera de Extremadura y yo quería estar aquí con mi gente y mi familia». Para este joven, lo mejor de la profesión que ahora empieza a ejercer es que «la Policía Local es la más cercana, la más próxima al ciudadano y se puede servir bastante bien a la comunidad».