Vecinos de Diego de Badajoz: «La plaza se convierte cada noche en una zona sin ley»

Noches sin dormir por el ruido y amenazas si se pide silencio. Esta es el situación que denuncian los residentes de la plaza Diego de Badajoz. Grupos numerosos de jóvenes se concentran hasta altas horas de la madrugada «causando inseguridad y ruidos constantes». Una problemática que, según los residentes, «se ha vuelto insostenible», especialmente desde el inicio del verano. Ahora, los vecinos han decidido tomar acción y colocar en los alrededores de la plaza carteles donde claman «derecho al descanso» y donde piden colaboración para llamar al 092 si es necesario.

La Policía Local ha tenido que intervenir en varias ocasiones y se ha visto obligada a reforzar la vigilancia en la zona. «Yo vivo justo enfrente. Mi balcón da a la plaza, y esto se repite todas las noches», cuenta Valentín Saez, vecino de San Fernando desde hace ya veinte años. «Diariamente hacen juergas y fiestas decenas de chavales. Se ponen a dar voces, a tocar las palmas, y la gente debe descansar para trabajar», expresa este residente.

Valentina Cabanillas es otra de las afectadas. «A la una de la madrugada de ayer ya estaban gritando. A las dos me asomé y todavía estaban ahí dando voces», relata. Pero la queja no es únicamente sobre el ruido. Los vecinos aseguran que los jóvenes que se concentran diariamente «se drogan y consumen alcohol». Además, hacen uso «indebido» de las zonas infantiles. «El ayuntamiento se ha gastado un dinero en instalar el parque infantil por los críos, pero al final ellos lo van a destrozar», expresa Valentín Saez.

Amenazas y reyertas

La plaza Diego de Badajoz está situada en una zona residencial transitada. Allí se desarrollan actualmente las actividades del programa ‘Vive el Verano’, un ciclo de juegos y talleres para niños que busca animar las mañanas estivales. También es habitual ver a vecinos paseando a sus perros, personas mayores caminando o sentadas a la sombra, y familias que hacen uso del parque infantil. «Antes aquí se podía estar tranquilo, ahora ya no», afirman los residentes.

La inseguridad se incrementa por las noches. Según cuentan los vecinos, comienzan a llegar paulatinamente grupos formados por adolescentes de entre 14 y 17 años. «Arman jaleo, gritan, y es un peligro», asegura Gloria María Díaz. Esta residente vive en la propia plaza y por las noches prefiere evitarla. «Yo solo paso por las mañanas y por las tardes. En mi caso me han llegado a decir cosas mientras paseaba con el perro», cuenta.

«Si sales a la ventana a pedir silencio te amenazan». Los vecinos aseguran que en numerosas ocasiones han intentado mediar con los jóvenes para clamar silencio. En respuesta, «algunos chavales han llegado a encararse, amenazar o insultar». Y no solo a los propios residentes. Ildefonso González, otro afectado, cuenta el episodio de una noche «que se llenó la plaza de policías porque se los jóvenes se estaban peleando. Cortaron la calle, pero muchos de ellos salieron corriendo y no pasó nada». Los afectados aseguran que no es un suceso aislado y que en más de una ocasión han presenciado «reyertas».

Las escenas, relatan, se repiten casi todos los días. Entre semana y, sobre todo, durante el fin de semana, los grupos llegan pasadas las doce de la noche y no se disuelven hasta bien entrada la madrugada. «He llegado a escucharlos hasta las cuatro y pico», cuenta Ildefonso.

Cuando se aproxima la hora en la que comienzan a llegar los jóvenes, la plaza se queda desierta. «Nos afecta a las personas mayores, trabajadores y niños pequeños que se sobresaltan debido a los alaridos de la gentuza que se reúne bajo nuestras ventanas cada noche», denuncian los residentes.

En forma de papel

La queja vecinal ha tomado forma también en papel: esta semana han aparecido carteles pegados en portales de la plaza. En ellos se denuncia que el derecho al descanso está siendo vulnerado por el comportamiento de «unos energúmenos». «No podemos cruzarnos de brazos y hay que poner solución a este problema que, sobre todo en verano, se vuelve insoportable», dice el texto.

Desde Policía Local confirman ser conscientes de la situación. «Hemos acudido en varias ocasiones y además hemos reforzado la vigilancia en la zona, especialmente en fines de semana en horario nocturno, que es cuando más afluencia hay», señalan. La policía también ha informado que se han «cursado varias denuncias por consumo de bebidas alcohólicas» y que «se seguirá trabajando en la zona para evitar que las conductas incívicas de algunos vecinos provoquen molestias en el resto».

Pese a que la presencia policial es frecuente, los vecinos aseguran que «no es suficiente». «Vienen de incógnito, pero los grupos de jóvenes se van antes de que les dé tiempo a hacer nada», lamenta Valentina Cabanillas. «Una vez vinieron ocho coches, cortaron la calle, pero no cogieron a nadie», añade Valentín Saez. «La plaza se convierte en una zona sin ley de madrugada. Esto no va a cambiar hasta que pase algo grave», concluyen los vecinos.