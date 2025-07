La avenida de Huelva de Badajoz se convertirá en plataforma única

Parece una idea recurrente que de vez en cuando aflora y que no acaba de hacerse realidad aunque, en esta ocasión, va a acompañada de una partida presupuestaria concreta, lo que lleva a pesar que, esta vez sí, se materializará. La céntrica avenida de Huelva de Badajoz se convertirá en plataforma única, desde la plaza de la Libertad hasta el Ancla, en toda su longitud y anchura, de manera que quedarán al mismo nivel las aceras laterales, las dos calzadas y el bulevar central.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, lo ha anunciado este jueves en su comparecencia ante la prensa para hacer balance del curso político. Antes de terminar, ha anunciado que posiblemente el próximo lunes la corporación municipal celebrará un pleno extraordinario (nunca los hay en agosto) para aprobar modificaciones presupuestarias que movilizan 7 millones de euros, con los que se contemplan inversiones.

Entre otras, 700.000 euros para convertir en plataforma única la avenida de Huelva. La obra contemplará, si es posible, ensanchar la acera del lateral del instituto Zurbarán aunque no se pueda hacer "totalmente simétrica", pero sí facilitar el trasiego peatonal desde El Corte Inglés hasta el Casco Antiguo.

Redes profundas

Posiblemente, se estudiará la desaparición de los aparcamientos en línea, aunque todavía está por concretar. Sí incluirá la sustitución de toda la red de abastecimiento y saneamiento de agua, cuya antigüedad ha venido dando problemas de forma reiterada, aunque "afortunadamente de un tiempo a esta parte hemos conseguido irlos corrigiendo, pero se han vivido grandes averías en la zona y lo que vamos a intentar es solventarlo a través de esta obra a futuro". Gragera ha señalado que estas redes están muy profundas, hasta 7 metros, lo que dificulta su arreglo, por lo que van a aprovechar esta obra de renovación para convertir la avenida en plataforma única que permitirá ganar espacios para el peatón y reorganizar el tráfico.

El alcalde ha reconocido que aún no está terminado el proyecto definitivo. La avenida de Huelva no será peatonal. Aunque cambie el pavimento de los viales para ponerlos al nivel de las aceras, se permitirá la circulación. Sí se incidirá especialmente en la renovación de las jardineras del bulevar, que se remodelarán. "Esos setos son mejorables", ha reconocido.

La plataforma única no abarcará la conexión del bulevar con la calle Correos (que es peatonal), para no repercutir en el tráfico de Ronda de Pilar y Ramón y Cajal. "La Ronda del Pilar soporta mucho tráfico y no se puede limitar, sobre todo desde la reordenación que hicimos, que fue una recomendación para las vías de evacuación desde el Casco Antiguo para los servicios de emergencia, no creo que sea recomendable poner barreras".

Para Gragera, el objetivo de esta obra es enlazar la calle comercial de Menacho y la zona de ocio del paseo de San Francisco con el entorno de El Corte Inglés. "Lo más importante de este proyecto es darle mayor capilaridad y una transición más cómoda para el peatón, para el turista y sobre todo para el que va a comprar a los espacios comerciales de la ciudad y darle un aspecto más renovado y acorde al embellecimiento de una zona principal de la ciudad.

Será una obra que pondrá patas arriba una avenida principal. El alcalde es consciente. "Quieto no voy a estar. No voy a parar, si nosotros tenemos la oportunidad de ir mejorando la ciudad vamos a hacerlo. Ya lo hicimos con Juan Carlos I, fuimos valientes y creo que acertamos, va a pasar con el parking de Entrepuentes, a veces para transformar las cosas hay que ser valientes y entender que la gente se va a enfadar, pero son problemas temporales, nos criticarán, pero no podrán decir nunca que nos hemos quedado quietos".

Según Gragera, era un compromiso del equipo de gobierno desde 2023.

El anuncio es mucho anterior. Era Germán López Iglesias primer teniente de alcalde cuando anunció que la avenida de Huelva se convertiría en un bulevar de plataforma única, para lo cual el ayuntamiento convocaría un concurso de ideas. La promesa se repitió en los programas electorales. Ahora ya tiene presupuesto.