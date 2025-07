Los sindicatos exigen al Ayuntamiento de Badajoz que apruebe ya el reglamento de teletrabajo

El teletrabajo sigue sin llegar al Ayuntamiento de Badajoz. Y los sindicatos aseguran que ya no pueden esperar más.

CSIF, CCOO, UGT y USO han exigido este miércoles la aprobación “inmediata” del Reglamento de Teletrabajo, un documento que fue pactado con los técnicos de Recursos Humanos y aprobado formalmente en la Mesa General de Negociación el pasado 27 de enero. Desde entonces, denuncian, no se ha producido ningún avance: el texto no se ha llevado a pleno y su tramitación está paralizada.

Según explican los representantes sindicales, este reglamento fue el resultado de más de un año de trabajo conjunto, y llegó a aprobarse previamente en la Mesa Técnica en noviembre de 2024. La intención era clara: regular el trabajo a distancia para los empleados municipales, igual que ya han hecho otras administraciones como la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz o varios ayuntamientos de la provincia.

Pero en el caso del consistorio pacense, nada se ha movido desde enero. "El reglamento está hecho. No hemos trabajado de forma unilateral, sino junto al consistorio. No entendemos y no tenemos explicaciones de por qué no lo quieren llevar a pleno”, ha lamentado este jueves José María Rocha, representante de CSIF. “Los empleados del ayuntamiento, nuevamente, vemos sesgado un derecho que debería encontrarse a día de hoy reconocido”, ha añadido.

Como parte de la acción sindical, las organizaciones han registrado esta mañana un documento con más de 250 firmas de trabajadores municipales, tanto funcionarios como laborales, en apoyo a la implantación del reglamento. Según Rocha, las han recopilado "en muy poco tiempo".

Por su parte, Sandra Méndez, delegada de CCOO, ha recordado que el teletrabajo en la administración está reconocido desde el Real Decreto-ley 29/2020, que modificó el Estatuto Básico del Empleado Público, y más adelante por la Ley 10/2021 de trabajo a distancia.

Propios medios técnicos

Desde las organizaciones sindicales han informado también que en el reglamento han introducido una cláusula en la que se especifica que "durante el primer año y a la espera de la aprobación el empleado público aportaría sus medios técnicos. Hay trabajadores que están dispuestos a poner su ordenador en este caso. Lo único que necesitamos es la VPN en casa y ya está", ha señalado Méndez.

Según recuerdan los sindicatos, la modalidad de teletrabajo es voluntaria y sería el propio personal quien decidiría si acogerse o no. Lo que reclaman es que el ayuntamiento "cumpla" con lo pactado y no frene más un reglamento que "ya está listo" para aplicarse.

"Somos una administración cercana al ciudadano"

"Hay que establecer cuáles son los puestos susceptibles de teletrabajo y en eso están los servicios. A diferencia de otras administraciones, somos cercanos al ciudadano y eso supone en muchos casos presencialidad: contacto directo, atención al público, al vecino...". Estas han sido las palabras del alcalde, Ignacio Gragera, sobre la exigencia de aprobación del reglamento de teletrabajo por parte de los sindicatos.

El Ayuntamiento de Badajoz tiene entre 800 y 1000 empleados. No todos ellos podrían acogerse a la modalidad de trabajo en remoto. Depende de la naturaleza del puesto y de si exige presencialidad o, en cambio, puede ser realizado a distancia. Este último es el caso, por ejemplo, de los técnicos, auxiliares y administrativos. Este grupo sí podría optar a esta modalidad de empleo. "Los puestos susceptibles de adaptación los tendrán que decidir los responsables de cada uno de los servicios y en eso estamos. La suponía supone cercanía, no lejanía", ha concluido Gragera.