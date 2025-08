La caída de un árbol en la plaza López de Ayala de Badajoz hiere a un hombre

La rotura de una gran rama de un árbol de la céntrica plaza López de Ayala de Badajoz ha herido a un hombre que se encontraba bajo ella. El suceso ha ocurrido pasadas las 10.00 horas de este viernes.

Entonces, un pacense ha quedado atrapado bajo una rama de grandes dimensiones. El incidente ha ocasionado revuelo y sorpresa en la plaza. El varón ha podido salir por su propio pie y ha finalizado herido en su brazo izquierdo.

Bajo las ramas

"Estaba apoyado sobre el banco porque estaba esperando a un amigo. Tenía el móvil en la mano y he escuchado un ruido", comienza explicando Juan Guerrero, el pacense afectado. Instantes después ha notado como parte de este árbol caía. Pese a intentar evitar quedar bajo la rama, la velocidad con la que cayó lo hizo imposible. "Tengo un gran rozón en el brazo. Ha sido al salir corriendo. He visto caer la rama poco a poco y he salido corriendo".

Cuando la rama ha terminado de caer este hombre ha quedado bajo parte de ella, pero ha podido salir por sus propios medios. Durante este proceso, a la hora de salir, ha sufrido una lesión en su brazo izquierdo originada por un roce, aunque no sabe si ha sido con parte de la rama o por el suelo. El hecho de haber estado sobre el banco ha posibilitado evitar que las consecuencias fueran mayores: "Si hubiera estado sentado, quizás no me da tiempo ni a correr", razona Guerrero.

Fotografía de la herida que le ha ocasionado la caida del árbol al Juan Guerrero. / J. H.

Falta de mantenimiento

El problema según Guerrero es la falta de mantenimiento: "No lo podan, solo quitan las ramillas pequeñas para que no le den a los coches y a los peatones. Son árboles que tienen más de 20 años y necesitan que los cuiden", afirma.

Este vecino vive muy cerca de esta plaza y pasa casi a diario por ella: "Todos los días me fijo en las ramas. He pensado muchas veces: cualquier día se cae un árbol de estos". Hasta que esta mañana le ha afectado a él. No es el único que se encuentra en condiciones mejorables según indica este hombre: "El que está junto a la cafetería está totalmente vencido y lo está sujetando el que está en la esquina", dice.

Esta céntrica plaza suele ser muy transitada, "por aquí pasa mucha gente al cabo del día. Es una zona en la que se sienta mucha gente, suele haber niños...", cuenta Guerrero.

Árboles con "peso exagerado"

Otro vecino de la zona, que ha sido testigo del suceso, coincide con la visión del herido: "Estas ramas están muy mal, hay árboles medio podridos por dentro", asevera Faustino. A ello suma que el peso de las copas que tienen cada uno de los ejemplares hace que sea un riesgo. "Tienen mucha altura, mucho porte y poca consistencia. El tronco no soporta el peso tan exagerado", explica.

Según detalla, es una zona por la que transitan "todas las mañanas" cientos de personas "de excursiones del IMSERSO y de todos los residentes del barrio". Así, señala que ha sido raro que solo una persona estuviera bajo el árbol cuando suele haber mucha gente en esa plaza.

Los vecinos piden al Ayuntamiento de Badajoz que "los técnicos revisen cómo están los árboles" y acometan el mantenimiento preciso para evitar problemas como el producido en la mañana de este viernes. El herido ha sido atendido por varios transeúntes que han sido testigos del suceso, así como por agentes de la Policía Local de Badajoz.

Los operarios de Parques y Jardines han retirado la gran rama de la plaza minutos después de caer.