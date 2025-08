Los jardineros del parque de Castelar, en huelga por falta de uniforme

Cinco de los ocho jardineros del parque de Castelar, en Badajoz, han decidido dejar de realizar sus tareas desde hace días. Acuden a su puesto, fichan la entrada y la salida, pero se niegan a trabajar sin la vestimenta que, aseguran, el Ayuntamiento de Badajoz debía haberles proporcionado el 1 de julio, fecha en la que comenzaron sus contratos.

Los trabajadores llevan un mes desempeñando sus funciones sin el uniforme reglamentario. Algunos con vaqueros, otros con mallas, pero todos -denuncian- expuestos a maquinaria peligrosa como desbrozadoras, motosierras o cortasetos. Esta situación ha desembocado en una protesta formal. Han presentado un escrito en el registro municipal y, desde este lunes, han optado por acogerse a su derecho a huelga.

Según explica Luis Cuenda, uno de los operarios afectados, el consistorio les tomó las tallas entre el 23 y el 25 de junio, pero los uniformes completos nunca llegaron. “El día 1 de julio nos incorporamos a trabajar y todavía no teníamos nada”, relata. Solo han recibido guantes, botas y casco. El resto —pantalón, camiseta de manga larga y otros elementos del equipo de protección individual (EPI)— sigue pendiente de entrega.

Ante la falta de medios, los trabajadores municipales han tenido que usar su propia ropa. Esto no solo les supone un gasto, sino que -como subrayan desde el sindicato CSIF- compromete su seguridad. “Si el trabajador no lleva la ropa adecuada, además de dañar sus propias prendas, se puede dañar él”, advierte Pacto Toro, representante de CSIF en Badajoz, sindicato que ya denunció públicamente esta situación el mes pasado.

En trámites la licitación

Trabajar sin el equipo de protección adecuado aumenta considerablemente la posibilidad de sufrir accidentes. "Estamos expuestos a cortes, a cualquier accidente laboral. Con un cortasetos te puedes rebanar una pierna", lamenta Cuenda. Explica, además, que varias compañeras se han roto las mallas mientras manejaban maquinaria. “Si sufrimos algún accidente la responsabilidad acaba siendo nuestra por no tener el EPI y desde la mutua no nos atienden”, añade.

Desde CSIF califican la situación como un "atropello a los derechos de los trabajadores". El sindicato recuerda que el ayuntamiento "tiene la obligación de proporcionar el material necesario para que los trabajadores desempeñen sus funciones de forma segura", y que la normativa especifica claramente el tipo de ropa que deben llevar.

El problema, según indican, no se limita a este parque, si no que afecta a toda la plantilla del servicio de jardinería municipal. Desde el consistorio aseguran a La Crónica de Badajoz que el problema está en vías de solucionarse, ya que "está en trámites la licitación para el suministro de vestuario general por lotes de los trabajadores de los distintos servicios municipales", publicada en la Plataforma de Contratación del Estado.

No obstante, desde CSIF insisten en que el proceso debe acelerarse. "Es una negligencia no contar con el material necesario desde el inicio”, señala Toro, quien subraya que la seguridad de los empleados no puede quedar pendiente de licitación.