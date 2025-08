La Policía Local de Badajoz incorpora tres nuevas furgonetas, una de ellas con cámaras

La Policía Local de Badajoz ha incorporado tres nuevas furgonetas "con la última tecnología" a su flota de vehículos. Una de ellas está equipada como oficina móvil para realizar controles de alcoholemia y atender atestados de tráfico directamente en la calle. Las otras dos se destinarán al grupo especial de intervención policial (GIAPOL).

Estas tres unidades, que ya han comenzado a funcionar, suponen una inversión de 150.000 euros. Según el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, con estos vehículos se busca mejorar tanto la seguridad como los medios de trabajo del cuerpo policial.

La nueva furgoneta de atestados de la Policía Local de Badajoz. / Santi García

Rótulo alfanumérico

La furgoneta de atestados está equipada con cámaras interiores y exteriores, sistemas para grabar todo el proceso de control y espacio para guardar docmentación, lo que permitirá dejar constancia de cada actuación. También incluye, por primera vez en la región, como ha señalado Gragera, un rótulo alfanumérico luminoso que avisará a los conductores de la presencia del control.

Con estas nuevas incorporaciones, el parque móvil de la Policía Local alcanza ya los 86 vehículos, de los cuales 13 son furgonetas. No susituyen unidades anteriores, si no que se suman. Asimismo, Gragera ha explicado que algunas unidades eléctricas anteriores de este tipo de vehículos, no ofrecieron el resultado esperado y serán trasladadas a otros servicios municipales.

Forman parte del último lote del plan de renovación de vehículos municipales, que ha supuesto una inversión total de más de un millón de euros en los últimos meses.