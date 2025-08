Las ventas del mercadillo se reducen hasta en un 50% por la ola de calor

Botellas de agua, gafas de sol, sombreros y un sin fin abanicos. Así hicieron frente a las altas temperaturas los comerciantes y pacenses que asistieron ayer al mercadillo de los martes de Badajoz. A pesar de que eran las diez de la mañana, muchos ya buscaban refugiarse a la sombra. Y a las 12.00 horas, las calles y puestos estaban casi vacíos. La ola de calor provocó que muchos vecinos adelantaran sus agendas y se acercaran a primera hora, y que muchos otros desistieran de su cita semanal. «A mí me encanta venir al mercadillo, pero lo de hoy es insoportable. He durado 15 minutos. No me ha dado tiempo ni a ver los puestos», comentaba Isabel Parra mientras salía a toda prisa del recinto.

Al igual que esta vecina, muchos pacenses abandonaron el lugar antes del mediodía. Algo que llevó a los comerciantes a recoger antes de lo habitual y por consiguiente, reducir sus ventas. En algunos casos estas mermas suponen hasta un 50%. «Con sólo decir que hoy he tenido que montar el puesto a las 6.30 horas ya lo digo todo. Lo poco que vendemos es porque madrugamos y venimos antes. A partir de las 12 no se acerca nadie a comprar», señaló el frutero Francisco Traver.

Aunque las ganancias no sean las deseadas, Traver descarta la opción de no montar su puesto. «Si no lo monto sería incluso peor. A parte de no tener ganancias, también tendría pérdidas. Las frutas y hortalizas las producimos nosotros. Son naturales, y si no les damos salida, estas temperaturas tan altas acaban rápidamente con el producto», comentó.

Y precisamente, ese es el motivo por el que Andrea Romero estaba ayer en el mercadillo. Esta pacense, «amante de la fruta de temporada», acudió temprano para así poder evitar el calor. «No dudo que estaría mucho mejor en el supermercado con el aire acondicionado, pero el producto no es el mismo. Además, tenemos que seguir aportando nuestro granito de arena. Si dejamos de venir, nos cargamos el comercio menor», señaló.

Las altas temperaturas no sólo han afectado a los puestos gastronómicos. La familia de Juan Miguel Parejo vende ropa «en un puesto que suele tener mucho público», pero que ayer «estuvo casi todo el tiempo vacío». «Hace tanta calor que la gente ni se para a mirar. Vienen directos a por lo que quieren y algunos ni vienen». Esto provoca que sin «público, no haya ventas. Porque somos de Badajoz, si no ni nos molestábamos en montar el puesto», subrayó.

Medidas al respecto

A raíz de esta situación, la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (ACAEX) ha solicitado una reunión con la Junta de Extremadura con el fin de «buscar soluciones y medidas al respecto que ayuden a los vendedores».

A través de su presidente, Julián Cruz, los comerciantes piden que las tasas municipales por instalar puestos en los mercadillos se reduzcan al 50 por ciento. También reclaman la incorporación de mercados nocturnos durante los meses de verano o la posibilidad de adquirir licencias para que un familiar se haga cargo del puesto en ausencia del titular, entre otras medidas.

«En este tiempo, las ventas y ganancias que tenemos no son suficientes para cubrir todos los gastos. Por lo tanto, o recibimos apoyo y se toman medidas al respecto, o acabaremos desapareciendo como hizo en su día la plaza de Abastos. El mercadillo es un patrimonio. No se sabe lo que tienes hasta que lo pierdes», sentencia Julián Cruz.