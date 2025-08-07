Badajoz reanuda la construcción de activos del 'banco malo' después de 17 años

El mercado inmobiliario ha vuelto a florecer en los últimos años en Badajoz. Además del auge en la edificación de nuevos pisos, la ciudad también retoma proyectos paralizados desde hace décadas. Es el caso del edificio Nilo en la calle Esteban Sánchez, en Ronda Norte. El proyecto de este edificio contemplaba tres portales, pero la crisis económica de los primeros años del siglo XXI hizo que uno de ellos no se completara.

Detrás de esta iniciativa se encuentra la empresa cacereña Propeis que ha adquirido el último bloque para finalizarlo y ponerlos a la venta el próximo año. A finales del mes de junio los obreros volvieron a esta zona pacense despues de 17 años. «Es uno de los edificios que a consecuencia de la crisis económica del 2008 - 2009 se dejaron sin terminar», cuenta Antonio Silva, uno de los propietarios de la empresa Consap. Esta empresa es la contrata principal que está ejecutando los primeros trabajos.

Abandonado, pero limpio

Desde que estas intervenciones comenzaran, se han realizado labores de limpieza y adecentamiento de este edificio. «Comparando con otros este es uno de los más limpios en los que hemos trabajado», cuenta Silva. Eso sí, añade que hay «mucha suciedad porque lleva cerrado desde 2008». Aun así, este empresario apunta que la ausencia de «okupas e incendios», ha favorecido al buen estado de los pisos. Los vecinos han jugado un papel esencial en la seguridad del piso: «Es un bloque comunitario con zonas compartidas y todo comunicado. Su presencia ha formado parte importante de la seguridad del edificio», explica.

El piso sin terminar está comunicado por el sótano con los otros dos habitados por lo que los vecinos han estado muy atentos a que nadie entrara para salvaguardar la seguridad. «Lo único que nos hemos encontrado ha sido una colonia de gatos y un palomar en los pisos más altos», cuenta Antonio Silva. Además, indica que desde el ayuntamiento les informaron de la posibilidad de que hubiera una persona viviendo en el interior del inmueble, pero según detalla no han encontrado a nadie.

Los trabajos

Tras los trabajos de limpieza y desescombro de las primeras semanas, los operarios de esta empresa comenzarán este mes a realizar trabajos de mayor calado: «Estamos esperando a tener luz y con los trámites para instalar la grúa». Además, según detalla Silva, se están haciendo «pruebas de instalaciones para comprobar cómo se encuentran y si existen fugas o no en los tubos». Del mismo modo, asevera que el nivel de ejecución de las obras es diferente entre las dos escaleras que componen el piso: «Una de ellas está enyesada, lista para entrar los electricistas, fontaneros y que se pongan los suelos». La otra está un poco más retrasado, «está sin enyesar, aunque se puede decir que la edificación, lo bruto, está terminado 100%. Solo nos falta la parte fina», señala el constructor.

Según enumera queda «el alicatado, la electricidad, la carpintería de madera o la de pvc». Para ello, Consap cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses, tienen de «fecha tope final de obra en agosto de 2026». Por el momento, tienen a tres trabajadores en el edificio, pero en las próximas semanas se estima que la actividad aumente y el número de operarios se multiplique. Su presencia ha llamado la atención de muchos pacenses: «Llegan interesados en adquirir una vivienda y nos preguntan cómo pueden comprarla», afirma Antonio Silva.

Los operarios llevan trabajando en labores de limpieza en el edificio Nilo de Badajoz desde final del mes de junio. / Santi García

Primera vez en Badajoz

Este es el primer edificio que adquiere Propeis en Badajoz, pero tienen un amplio historial de proyectos recuperando activos bancarios desde que se creara en 2023. Pese a su reciente creación, Epifanio Manzano, su propietario, y su familia vienen del sector de la construcción desde hace décadas. Su nueva línea empresarial se centra en «comprar activos inmobiliarios y aplicar el gusto que por hacer las cosas bien desde el punto de vista arquitectónico», explica Manzano. Precisamente, esta empresa compra los inmuebles sin finalizar y los acaba con un estilo totalmente renovado: «Ofrecemos un producto actualizado a un precio más asequible», define. A ello, este empresario suma un atractivo más, la ubicación. «Hay edificios de 2008 que antes estaban aislados y ahora tienen un entorno totalmente consolidado», afirma refiriéndose a que el desarrollo de las ciudades ha continuado madurando los alrededores de los pisos que ahora se encargan de finalizar.

Las 56 viviendas que están retomando en Badajoz suponen poco más de un 8% de las que han desarrollado en todo el país. Epifanio Manzano y su equipo han realizado promociones en León, Madrid, Huelva, Valladolid, Zamora, Cáceres o Talavera de la Reina, entre otros lugares. La intención de este empresario es continuar ampliando el negocio por toda España, también en la capital pacense: «Queremos seguir creciendo. Somos una empresa joven y con muchas ganas», sentencia.