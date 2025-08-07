Roban 10 armas de fuego a la Policía Local de Alburquerque
10 armas de fuego han desaparecido esta madrugada de las dependencias de la Policía Local de Alburquerque.
Unos ladrones han entrado esta madrugada en las instalaciones, que se encuentran dentro del Ayuntamiento de Alburquerque. Según confirma la Guardia Civil, forzaron una puerta de acceso y entraron en las instalaciones.
Una vez dentro, no causaron daños en otras zonas de las dependencias. Se hicieron con el botín, diez armas cortas.
La Guardia Civil está investigando el suceso para tratar de detener a los autores y recuperarlas, sin aportar más detalles que interfieran en la investigación.
