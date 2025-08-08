Endesa detecta 690 fraudes eléctricos en la provincia de Badajoz hasta junio

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha detectado en Badajoz 690 fraudes eléctricos en los seis primeros meses del año, lo que equivale a una media de cuatro casos diarios, con un consumo de electricidad defraudado de cerca de 4 millones de kilovatios hora.

La manipulación de las instalaciones eléctricas para cometer fraude es, según ha señalado recientemente la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), un "problema en aumento en los últimos tiempos que perjudica a todos los consumidores y genera riesgos para la seguridad ciudadana".

Detrás del fraude eléctrico hay un "riesgo evidente" de electrocución e incendio que puede afectar no sólo al que realiza la manipulación de las instalaciones, sino a las personas que están a su alrededor.

En los últimos años, se han registrado sucesos "muy graves" que han provocado heridos e incluso muertes por la alteración de las instalaciones eléctricas para el robo de electricidad, subraya Endesa en una nota de prensa.

El fraude eléctrico implica además un coste económico para todos los consumidores a través de la factura, y tiene además efectos "muy perniciosos" sobre la calidad del suministro eléctrico.

Los principales causantes de estos problemas son las plantaciones de marihuana en el interior de pisos, casas o edificios, las conocidas como plantaciones 'indoor', que utilizan sofisticadas instalaciones eléctricas enganchadas ilegalmente a la red con grandes consumos durante las 24 horas del día que causan estragos en las instalaciones eléctricas.