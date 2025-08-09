Los conjuntos de Monesterio y Montemolín se alzan con el Trofeo Jamón de Monesterio 4x4

Casi 5 horas ininterrumpidas de baloncesto, con 12 equipos en la cancha, al aire libre, de las instalaciones deportiva de El Tejar, para la disputa de una nueva edición del Torneo de Baloncesto 4x4, que organiza la Asociación de Baloncesto de Monesterio (ABM), en colaboración con el ayuntamiento de la localidad.

La actividad, que forma parte de las acciones promocionales del Día del Jamón de Monesterio, que este año celebra su 35ª edición, volvió a contar con el apoyo de un público muy fiel a esta cita que, llenó por completo la grada de las pistas y siguió con expectación el desarrollo de este torneo que, comenzó a las 20:00 horas y se prolongó hasta la 1 de la madrugada, con el protocolario acto de entrega de premios.

Jesús Hernández, directivo de la ABM ha destacado el “magnífico ambiente deportivo” de una cita que, cada año se renueva y que, en esta edición, “por primera vez” ha incluido entre las categorías un equipo infantil ‘Mini’. Del mismo modo, subraya la colaboración de los miembros de la asociación, encargados de dirigir, arbitrar y organizar esta atrayente velada deportiva que, un año más, ha sido capaz de reunir a chicos y chicas “de dentro y fuera de Extremadura”, para disfrutar de este deporte.

Foto de familia tras la entrega de trofeos / Cedida

Resultados

En formato 4X4 y ‘todos contra todos’, el torneo disputó sus finales, pasada la medianoche. En categoría Masculina Absoluta, jugaron la final los equipos ‘Recre’ y ‘Reverso’. Se impusieron los locales ‘Recre’, que, repiten como campeones por segundo año consecutivo. La final Femenina Absoluta la jugaron los conjuntos ‘Montemolín/Madrid’ y ‘Monesterio/Cáceres’, siendo las integrantes del conjunto ‘Montemolín/Madrid’, quienes, finalmente se hicieron con el primer puesto. Finalmente, y, por vez primera, el equipo Infantil Mini, ‘2+2’, se proclamó ganador en su categoría, tras disputar la final con el conjunto ‘Pandi’. Los primeros clasificados en categorías absolutas recibieron premios en forma de Jamón de Monesterio.

Los 12 equipos participantes, explica Jesús Hernández, contaron con la presencia de jugadores y jugadores procedentes de localidades y ciudades como Monesterio, Montemolín, Fuente de Cantos, Bienvenida, Badajoz, Cáceres, Madrid o Barcelona.

Andrea Hidalgo

Durante el acto de entrega de trofeos y premios a los participantes, la alcaldesa, Loli Vargas, que estuvo acompañada por diferentes concejales del equipo de gobierno, entregó una placa conmemorativa a la jugadora local, Andrea Hidalgo Romo, actualmente, integrante del San Antonio de Cáceres. Este reconocimiento forma parte del homenaje a los deportistas locales que, cada año, se otorgan en la ‘Gala del Deporte’, que, se celebró el pasado 1 de junio. Por diversos motivos, Andrea, no pudo estar presente, con lo que su reconocimiento público se ha hecho coincidir con el Torneo Jamón de Monesterio.

Andrea Hidalgo Romo, se ha formado deportivamente en los equipos de base de la Asociación de Baloncesto de Monesterio. Este homenaje reconoce “la consecución del Campeonato Cadete, con su actual equipo”.