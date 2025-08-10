El higuereño Miguel Ángel Lima gana el XXX Concurso de Cante por Fandangos de Monesterio

Noche de contrastes en la Plaza de las Moreras, donde se celebró el XXX Concurso de Cante por Fandangos de Monesterio. Magnífica velada flamenca, con la presencia de los 6 finalistas de este certamen que, en su 30 aniversario, quiso rendir homenaje a sus socios y socias; a los 3 presidentes que han pasado por la asociación, (Casiano Iglesias, Rufino Garrote y Francisco Pallero) y a todos los cantaores y cantaoras que han pasado por este certamen, con el paso de los años, muchos de ellos, artistas consagrados.

Imagen del gandor, Miguel Ángel Lima, durante su actuación / Rafa Molina

Antes de comenzar el espectáculo el público guardó un respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento, ese mismo día, del que fuera socio y directivo de la peña, Antonio Vargas Granadero. También se recordó la figura del, recientemente fallecido, Francisco Zambrano. Flamencólogo extremeño, fiel seguidor de este concurso desde sus orígenes. También hubo palabras de ánimo para el expresidente, Rufino Garrote que, se recupera de una enfermedad.

Francisco Javier Barquero, segundo clasificado / Rafa Molina

Francisco Pallero hizo balance a estas 3 décadas de éxitos. Una efeméride inimaginable en los comienzos, que ha sabido prolongar en el tiempo su razón de ser, que, no es otra, que la de conservar, mantener y difundir el cante en todas sus expresiones, a la vez que, poner en valor los cantes autóctonos de nuestra tierra.

Antonio Manuel Sánchez Aguilar, tercer clasificado / Rafa Molina

El concurso

Como jurado, actuaron los eruditos, Inma Donaire, Casiano Iglesias, Ángel Iglesias y Francisco Cardoso. Ellos tuvieron la difícil tarea de puntuar, ateniéndose a la fidelidad de los cantes anunciados por cada cantaor. Dos pases sobre el escenario, con la interpretación de 2 fandangos libres y 1 obligado, en cada actuación, marcaron las diferencias.

A la guitarra, el guitarrista oficial, Francis Pinto y los intérpretes, Curro de Badajoz y José Antonio Cárcel y, como es ineludible, cumplido silencio entre el entendido público, (sobre 150 espectadores, entre quienes se encontraba el creador de la última guitarra de Paco de Lucía, el monesteriense, Antonio Morales), para disfrutar de una gala que comenzó sobre las 11:45, de este sábado, 9 de agosto y finalizó alrededor de las 2:00 de la madrugada del domingo.

Luis Pinilla Delgado, 4º clasificado / Rafa Molina

Ganadores

Tras su paso por el escenario, el jurado, decidió merecedor de los 1.000 € de premio, al cantaor Miguel Ángel Lima, de Higuera de Vargas. Tras 8 años perseverando y después de haber conseguido alzarse con el 2º premio de este mismo certamen en los años 2014 y 2024, el higuereño encandiló con fandangos de Cepero, Pérez de Guzmán, Pichichi, Manolo de Fregenal, Aznalcóllar y Carbonerillo.

El segundo premio, dotado con 600 € en metálico, fue para Francisco Javier Barquero, de Quintana de la Serena. En su selección, destacaron fandangos de los estilos de Frasquito Hierbabuena, naturales y de Manolo Caracol.

Antonio Manuel Sánchez Aguilar, ‘El Cipri’, se alzó con el tercer premio, dotado con 300 € en metálico. Este sevillano, de Coria del Río, que participaba por primera vez en el concurso monesteriense, introdujo fandangos de los estilos de Pepe La Nora, Vallejo y Chocolate.

Manuel López Saavedra, 5º clasificado / Rafa Molina

El resto de clasificados, hasta completar la media docena, fuero, Luis Pinilla Delgado, (4º), de la localidad onubense de Tharsis, (Jamón de Monesterio); Manuel López Saavedra, (5º), procedente de la localidad pacense de Barcarrota, (paletilla ibérica y queso), y Miguel Arnau Sánchez, (6º), de Orellana la Vieja, (paletilla ibérica).

La entrega de premio contó con la presencia de la concejala responsable del Área Social, María Fernanda Díaz Barriga; el presidente de la peña, Francisco Pallero; el secretario, José Manuel Pallero y el tesorero, José Pagador.