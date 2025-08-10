Patrullas en coche y actualización de medidas para proteger a bomberos y policías de Badajoz

La segunda ola de calor sigue dejándose notar en Badajoz. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó el domingo 3 el segundo episodio de temperaturas extremas de la temporada. Desde entonces, la ciudad vive mirando el termómetro y rondando los 40º. En concreto, el mismo domingo en la zona del campus universitario pacense se registraron 43,4º.

Esto hizo que la ciudad se posicionara como ciudad más calurosa ese día. No fue un hecho aislado, los días posteriores las máximas han superado los 40º. Por ello, tanto Policía Local como Bomberos de Badajoz han tomado medidas para evitar riesgos.

Renovar conocimientos

Los agentes de estos dos cuerpos están formados para no exponer su salud ante las altas temperaturas, aun así, han adaptado su forma de trabajar y han actualizado sus conocimientos para enfrentarse mejor al calor. Los efectivos del parque de Bomberos de Badajoz han recibido a lo largo de esta semana una formación específica para evitar los problemas de salud que genera el calor como pueden ser síncopes, desvanecimiento o golpes de calor.

A través de unas charlas por parte de un técnico de prevención de riesgos laborales han refrescado los conocimientos que tienen sobre sus intervenciones durante episodios de temperaturas extremas: "La intención es que ellos recuerden en qué consiste un golpe de calor y por qué es tan importante prestarle atención a sus síntomas", explica Jesús Martín, técnico de prevención de riesgos laborales de Vitaly. Señala que es esencial conocer las señales que manda el cuerpo ante este tipo de situaciones. Algunas de ellas son "los dolores de cabeza, pequeños mareos, náuseas son claros síntomas de que estamos a punto de sufrir un golpe de calor".

Precauciones para evitar "sustos de salud"

Además, en estas formaciones se han recordado las medidas que se deben tomar para evitar un "susto de salud". Entre otros consejos, lo más destacado para Martín es que la comunicación entre ellos sea buena: "Tienen que expresar cómo se encuentran y si están notando algún problema". A ello suma la importancia de las rotaciones en las distintas tareas que puedan desempeñar y la hidratación. Esta última recomendación es común para toda la población, igual que poder refugiarse de la exposición al sol durante las horas centrales del día o refrescarse frecuentemente.

Uno de los problemas que se encuentra este técnico es "el exceso de confianza". Como explica, esta actitud de responsabilidad para tratar de "finalizar una tarea o hacer bien el trabajo puede hacer que el cuerpo no responda". Por ello, reclama que se ponga atención en las señales que el cuerpo lanza antes de sufrir un golpe de calor y en el caso de notar algunos de ellos comunicarlo a los compañeros o superiores para atajar esa situación de riesgo.

"Nuestra salud está en juego siempre"

Durante estos días, los efectivos de extinción de incendios de la ciudad han estado recibiendo esta formación la cual consideran muy interesante: "Aunque estamos formados en este tema, siempre viene bien refrescar y actualizar los conocimientos al respecto", asegura Mario Gallego, bombero que recibió esta formación. Según detalla, "los golpes de calor están a la orden del día" y esta formación les ha recordado "los pasos a seguir, a saber identificar los síntomas básicos, cómo prevenirlos y cómo ayudar al compañero", cuenta.

Mario Gallego, bombero de Badajoz. / Santi García

Como explica, este verano está siendo complicado por la cantidad de "incendios forestales que están siendo criminales porque suponen trabajo durante horas, sumado al esfuerzo que requiere y los pocos efectivos". Ante todas estas situaciones, expone que es su "salud la que está en juego siempre".

Su trabajo es muy exigente y las condiciones en la que lo desempeñan también so, por un lado, calor por un lado y el traje que usamos para protegernos ya vas en el camión sudando". A ello se suma las altas temperaturas en el ambiente cuando están junto a un incendio: "Te puedes deshidratar en escasos minutos", señala. Para evitarlo hacen "constantemente relevos y bebiendo bebidas isotónicas". Por el momento, según detalla este agente, no han tenido ningún compañero ha sufrido episodio alguno similar al golpe de calor, solo un "pequeño susto y tuvo que parar y refrescarse".

Jerónimo Hernández, suboficial de operaciones del parque de Bomberos de Badajoz. / Santi García

Ante la dureza de este verano, los responsables del parque de Bomberos de Badajoz han creído que esta formación "es un complemento interesante y necesario" para ellos, como afirma Jerónimo Hernández, suboficial de operaciones del parque de Bomberos de Badajoz. No solo para ellos mismos, sino "también para atender a los compañeros que puedan ser víctima de un golpe de calor o a cualquier ciudadano que te encuentres en alguna intervención".

Sin patrullas a pie o a moto

Otro de los cuerpos que trabaja a diario para proteger a los pacenses es el de la Policía Local. Ellos también han adaptado su trabajo durante estos días de temperaturas extremas. "Los compañeros que patrullan en bicicletas o motos y los policías de proximidad tienen la orden desde el servicio de Prevención de Riesgos Laborales de trabajar con los coches patrullas con aire acondicionado", explica Toni Mesas, intendente de la Policía Local de Badajoz.

Toni Mesas, intendente de la Policía Local de Badajoz. / Santi García

No es la única indicación que tienen desde su jefatura, también suman "evitar la exposición al sol". Para ello, una de las recomendaciones que tienen es que "a partir de las 12.00 o 13.00, en la medida de lo posible, eviten las salidas", salvo las estrictamente necesarias para cumplir con los servicios.

Hasta la fecha, ninguno de los 220 agentes de la plantilla de la Policía Local de Badajoz ha sufrido contratiempo alguno por la climatología adversa. Están formados para evitarlos, también para ayudar a los vecinos ante posibles problemas de salud en la calle: «Suelen acercarse a las personas que viven en la calle para, de manera preventiva, informarles y ofrecerles consejos», afirma el intendente.

Todos estos puntos van dirigidos a proteger y protegerse de las altas temperaturas que se vienen registrando desde hace una semana y que se extenderán, al menos, hasta el próximo miércoles.