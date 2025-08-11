La Cívica urge a la Junta una base del Infoex ante la "desprotección" que Badajoz sufre ante incendios

La asociación Cívica de Badajoz ha hecho un llamamiento urgente a la Junta de Extremadura para que se establezca "de forma inmediata" una base de bomberos forestales del Plan de lucha contra incendio forestales de Extremadura (Infoex) en su término municipal.

Una reclamación ante la "injusticia y desprotección manifiesta" que sufre la ciudad de Badajoz en comparación con otras urbes de la región, ya que se trata del segundo municipio de Extremadura con mayor número de incendios forestales, con una media de 231 siniestros anuales, solo por detrás de Cáceres (232).

A pesar de ello, la ciudad carece de "medios propios" del Infoex, y mientras que Cáceres, Mérida, Plasencia y otras localidades cuentan con "bases operativas a pocos kilómetros", los retenes más cercanos a Badajoz se encuentran a más de 35 kilómetros, en Almendral y Alburquerque, lo que se traduce en "un tiempo de respuesta de casi una hora".

En una nota de prensa, la asociación advierte de las "graves consecuencia", ya que un tiempo de reacción "tan prolongado es inadmisible", puesto que "un pequeño conato puede convertirse en un gran incendio forestal en cuestión de minutos", poniendo en riesgo el patrimonio natural, además de vidas humanas y bienes no forestales en las zonas periurbanas de la ciudad.

Por todo ello, la asociación solicita formalmente al director general de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de Extremadura la creación de una "base permanente" para bomberos forestales del Plan Infoex en el municipio de Badajoz.

Esta medida "equipararía" a la ciudad con el nivel de protección de otras capitales, y "garantizaría una respuesta más rápida y eficaz, minimizando los devastadores efectos de los incendios forestales en la región".