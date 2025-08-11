El equipo de Cardiología Intervencionista del Universitario de Badajoz, galardonado de nuevo

El equipo de Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario de Badajoz ha vuelto a ser galardonado. En esta ocasión, con el segundo premio 'Magda Heras' al mejor trabajo publicado en Revistas Cardiovasculares Iberoamericanas entre julio de 2023 y junio de 2024.

La distición ha sido para el artículo 'Cierre de la orejuela izquierda frente a anticoagulantes orales en FA e implante de stents coronarios. Registro DESAFIO'. El trabajo, ya premiado por la Sociedad Interamericana y la Española de Cardiología, aborda una problemática creciente como es el manejo antitrombótico en pacientes con fibrilación auricular que requieren intervención coronaria percutánea e implante de stents. En estos pacientes, la combinación de anticoagulantes orales y terapia antiagregante plaquetaria doble aumenta significativamente el riesgo de hemorragias, un desafío clínico especialmente relevante en una población cada vez más envejecida y con mayor prevalencia de fibrilación articular y enfermedad coronaria.

El registro del estudio incluyó a 207 pacientes, 146 tratados con anticoagulantes orales (75 con antagonistas de la vitamina K y 71 con anticoagulantes de acción directa) y 61 con cierre de la orejuela izquierda (COI), con un seguimiento de unos 35 meses tras la intervención.

El estudio sugiere que el cierre de la orejuela izquierda es una alternativa favorable a los anticoagulantes orales en pacientes con FA no valvular y cardiopatía isquémica que requieren stents coronarios y tratamiento antiagregante, especialmente en aquellos con alto riesgo hemorrágico o antecedentes de hemorragias significativas. Este galardón reconoce la excelencia investigadora y el impacto clínico del Registro DESAFIO, que aporta nueva evidencia sobre el manejo óptimo de pacientes complejos en cardiología intervencionista.

Los autores del trabajo son los doctores José Ramón López-Mínguez, Estrella Suárez-Corchuela, Sergio López-Tejero, Luis Nombela-Franco y Xavier Freixa-Rofastes, Guillermo Bastos-Fernández, Xavier Millán-Álvarez, Raúl Moreno-Gómez, José Antonio Fernández-Díaz, Ignacio Amat-Santos, Tomás Benito-González, Fernando Alfonso-Manterola, Pablo Salinas-Sanguino, Pedro Cepas-Guillén, Dabit Arzamendi, Ignacio Cruz-González y Juan Manuel Nogales-Asensio.