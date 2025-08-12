Accidente
Herido grave un motorista tras un accidente en la carretera de Olivenza en Badajoz
Necesitó ser trasladado al hospital Universitario de Badajoz
Un hombre de 41 años ha resultado herido grave al sufrir un accidente de moto este pasado lunes en la carretera de Olivenza, en el término municipal de Badajoz.
El siniestro se ha producido en el kilómetro 4,800 sobre las 18.20 horas, momento en el que el 112 de Extremadura recibió una llamada de aviso y movilizó a los recursos de emergencias.
El herido ha sufrido una fractura en una pierna y ha sido trasladado en ambulancia al hospital Universitario de Badajoz. También han intervenido efectivos de la Guardia Civil.
